    PlayStation 6 fiyatları yükselmesin diye PlayStation 5 sahipleri fedakârlık yapacak

    Artan bellek fiyatları karşısında çözüm arayan Sony, sonraki dönemde konsolların fiyatını arttırmamak için Oyun ve Ağ Hizmetleri bölümünün gelirlerini arttırmak istiyor. 

    PlayStation 5 Tam Boyutta Gör
    Tam da mevcut nesil oyun konsollarının yeni nesle sıkıntısız bir şekilde el vereceği düşünülürken bellek krizi patlak verdi. Yeni nesil konsolların çıkışı tehlikeye girerken mevcut konsolların üretiminde de endişeler ortaya çıktı. Sony ise farklı bir yaklaşım peşinde.

    PlayStation 5 sahiplerinden fedakârlık

    Bugüne kadar 92 milyon adet satış yapan ve yıl bitmeden 100 milyon rakamını devirmesi beklenen PlayStation 5 konsolu için şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. Sony yıl sonuna kadar ihtiyacı olan bellek tedariğini garanti altına almış durumda ancak sonrası için bir garanti yok.

    PlayStation 6 konsolunun muhtemel gecikme senaryosunda PlayStation 5 üretimi devam etmek zorunda. Sonrasında PlayStation 6 konsolunun da piyasaya çıkacağı hesap edildiğinde Sony önemli bir miktar bellek stoğuna ihtiyaç duyuyor.

    Yaşanan kriz nedeniyle 2027 ve sonrası için yeterli bellek tedariği yapılacak mı ya da fiyat artışı yaşanacak mı belirsiz. Sony ise muhtemel bir maliyet artışını karşılayabilmek adına PlayStation 5 kullanıcılarının kapısını çalacak.

    Sony finans şefi Lin Tao, önümüzdeki dönemde artması beklenen maliyetleri telafi edebilmek adına Oyun ve Ağ Hizmetleri bölümünün gelirlerini arttırmak istiyor. Böylece önümüzdeki birkaç yıl bölümün ekstra gelirleri maliyetleri karşılayabilecek. PlayStation Network ağının toplam kullanıcı sayısı 132 milyona ulaşmış durumda.

    Bu bölümde fiziksel ve dijital oyun satışları, PS Plus aboneliği, DLC, sezon biletleri gibi ödemeler yer alıyor. Bununla birlikte Sony’nin henüz nasıl bir planlama yaptığı bilinmiyor ancak ilk akla gelen PS Plus hizmetine zam yapılması ihtimali.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    scorpion20 9 saat önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 18 saat önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

