PlayStation 5 satışları 80 milyon barajını aştı: Xbox’ı üçe katladı

Tam Boyutta Gör Sony, 2025 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıklarken PlayStation 5’in önemli bir kilometre taşına daha ulaştığını duyurdu. Şirketin verilerine göre konsolun toplam sevkiyat sayısı 80,3 milyon adede ulaştı. Bu çeyrekte 2,5 milyon adet PS5 sevk edildi; geçen yılın aynı dönemine göre hafif bir artış yaşandı (Q1 2024: 2,4 milyon). Xbox Series S ve X ise toplamda 29 milyon satış yapabildi. Dolayısıyla PS5, Xbox tarafını neredeyse üçe katlamış oldu.

Konsol satışlarındaki bu istikrarlı büyümenin yanı sıra yazılım tarafında da güçlü bir performans gözlemlendi. Tam oyun satışları, geçen yılki 53,6 milyon adetten 65,9 milyona yükselerek yüzde 23 artış gösterdi. Sony’nin birinci parti oyunları da benzer şekilde yükselişte: Q1 2024'te 6 milyon olan satış adedi, bu yıl 6,9 milyona çıkarak yüzde 15 oranında büyüdü.

PS4’ün biraz gerisinde kaldı

PlayStation Network üzerindeki aylık aktif kullanıcı (MAU) sayısı da artış trendini sürdürüyor. Geçen yıl 116 milyon olan sayı, bu çeyrekte 123 milyona ulaştı. Genel tabloya bakıldığında Sony'nin Oyun ve Ağ Hizmetleri segmentindeki gelirleri yıllık bazda yüzde 8 artış gösterdi. Yine de PlayStation 5, aynı zaman diliminde PlayStation 4’e kıyasla biraz geride kalmış durumda. Haziran 2018 itibarıyla PS4, 82,3 milyon adet satışa ulaşmıştı.

Gelirlerden bahsetmişken Sony, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde faaliyet kârını yüzde 36,5 artırarak 2,3 milyar dolara yükseltti. Aynı zamanda yıl geneli için faaliyet kâr beklentisini yüzde 4 artırarak yaklaşık 9,01 milyar dolara çıkardı. Oyun bölümünün faaliyet kârı ise bu çeyrekte iki kattan fazla artarak yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.

