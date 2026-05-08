Sony, Playstation 5 satışlarını paylaştı: Bellek krizi PS5'i vurdu

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation 5 satışlarında ciddi bir düşüş yaşamaya başladı. Şirketin paylaştığı son finansal sonuçlara göre PS5 satışları mali yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 46 gerileyerek 1,5 milyon adede düştü. Bu düşüşte artan bellek maliyetleri ve konsol fiyatlarına yapılan zamların önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Kaçıranlar için Sony, son bir yıl içinde PS5 fiyatlarını iki kez artırmıştı. Standart PS5 modeli bazı pazarlarda 650 dolara kadar yükselirken, Sony'nin bu fiyat artışlarını DRAM bellek krizine bağlı maliyet baskıları nedeniyle yaptığı paylaşıldı. Buna rağmen şirketin oyun bölümü yıllık bazda gelir artışı yaşamayı başardı. PlayStation tarafının toplam geliri 4,69 trilyon yen seviyesine ulaşırken, işletme kârı ise yüzde 12 arttı.

Öte yandan Sony, 2026 mali yılı için oyun tarafında gelirlerin yüzde 6 düşmesini bekliyor. Şirket buna rağmen kâr tarafında yaklaşık yüzde 30 artış bekliyor. Bungie ve Destiny 2 kaynaklı zararların azalması ve GTA 6'nın çıkışının bu beklentiyi desteklediğini söyleyelim. Ayrıca Sony, PS5 üretim planlarını doğrudan bellek tedarikine göre şekillendireceğini açıkladı.

Şirket, uygun fiyatlı bellek bulmanın zorlaştığını ve donanım satışlarının buna göre sınırlanabileceğini söylüyor. Fiyat tarafında ise yaklaşık 6 yaşına yaklaşan PS5'in fiyatının yükselmesi kullanıcı tarafında eleştirilere neden olmuş durumda. Bunun yanında Sony'nin yeni nesil PlayStation planları üzerinde çalıştığını da söyleyelim. PS6 hakkındaki söylentiler giderek artarken, şirket mevcut nesilde maliyetleri kontrol altında tutmaya çalışıyor.

