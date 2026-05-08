Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony, Playstation 5 satışlarını paylaştı: Bellek krizi PS5'i vurdu

    Sony'nin PS5 satışları son çeyrekte yüzde 46 düşüş gösterdi. Şirket, bellek tedarik sorunları ve artan maliyetler nedeniyle konsol tarafında temkinli bir tablo çiziyor.

    Playstation 5 satışları paylaşıldı: Bellek krizi PS5'i vurdu! Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation 5 satışlarında ciddi bir düşüş yaşamaya başladı. Şirketin paylaştığı son finansal sonuçlara göre PS5 satışları mali yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 46 gerileyerek 1,5 milyon adede düştü. Bu düşüşte artan bellek maliyetleri ve konsol fiyatlarına yapılan zamların önemli rol oynadığı belirtiliyor.

    Playstation 5 satışları paylaşıldı

    Kaçıranlar için Sony, son bir yıl içinde PS5 fiyatlarını iki kez artırmıştı. Standart PS5 modeli bazı pazarlarda 650 dolara kadar yükselirken, Sony'nin bu fiyat artışlarını DRAM bellek krizine bağlı maliyet baskıları nedeniyle yaptığı paylaşıldı. Buna rağmen şirketin oyun bölümü yıllık bazda gelir artışı yaşamayı başardı. PlayStation tarafının toplam geliri 4,69 trilyon yen seviyesine ulaşırken, işletme kârı ise yüzde 12 arttı.

    Öte yandan Sony, 2026 mali yılı için oyun tarafında gelirlerin yüzde 6 düşmesini bekliyor. Şirket buna rağmen kâr tarafında yaklaşık yüzde 30 artış bekliyor. Bungie ve Destiny 2 kaynaklı zararların azalması ve GTA 6'nın çıkışının bu beklentiyi desteklediğini söyleyelim. Ayrıca Sony, PS5 üretim planlarını doğrudan bellek tedarikine göre şekillendireceğini açıkladı.

    Şirket, uygun fiyatlı bellek bulmanın zorlaştığını ve donanım satışlarının buna göre sınırlanabileceğini söylüyor. Fiyat tarafında ise yaklaşık 6 yaşına yaklaşan PS5'in fiyatının yükselmesi kullanıcı tarafında eleştirilere neden olmuş durumda. Bunun yanında Sony'nin yeni nesil PlayStation planları üzerinde çalıştığını da söyleyelim. PS6 hakkındaki söylentiler giderek artarken, şirket mevcut nesilde maliyetleri kontrol altında tutmaya çalışıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devirdaim arızası nasıl anlaşılır seboreik dermatit kurtuldum ford custom yakıt tüketimi yorumları opel astra j tesla ekran yorumları 1.5 bluehdi eksantrik zinciri sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme C75
    realme C75
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro N3409PVNB3530_U
    Dell Vostro N3409PVNB3530_U
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum