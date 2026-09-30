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    Sony'ye ağır darbe: PlayStation 5 ve PS5 Pro kırıldı!

    Yeni jailbreak yöntemi, 7.00 - 13.60 yazılım sürümlerini çalıştıran PS5 ve PlayStation 5 Pro konsollarında modifiye edilmiş yazılımların çalıştırılmasına olanak tanıyor. İşte detaylar:

    sony playstation 5 & ps5 pro kırıldı jailbreak aracı yayında Tam Boyutta Gör
    Hackerlar, PlayStation 5 için yeni jailbreak yöntemi buldu. Yeni "Relapse" jailbreak açığı, iki haftadan daha kısa bir süre önce yayınlanan 14.00.00 sürümü hariç, tüm PS5 yazılımlarında çalışıyor. Bu, Sony için çok daha büyük bir güvenlik açığı anlamına geliyor, platformda korsanlık için de büyük sonuçlar doğurabilir.

    Relapse jailbreak 14.00.00 sürümü hariç tüm PS5 yazılımlarında çalışıyor

    Relapse” jailbreak yöntemi, Temmuz ayı sonlarında yayınlanan v26.05-13.60.00 sürümünü çalıştıran PS5 sistemlerinde çalıştığından, 16 Eylül 2026'da yayınlanan 14.00.00 güncellemesinden önce piyasaya sürülen her oyun, korsana yenik düşebilir. Örneğin, 15 Eylül'de çıkış yapan Marvel's Wolverine. Daha da kötüsü, “Relapse” jailbreak yönteminin bir dakikadan kısa sürede uygulanabildiği bildiriliyor.

    Elbette, Marvel's Wolverine etkilenen tek yeni oyun değil. Yeni çıkan The Witcher 3 Remastered'ın da bir şekilde Relapse jailbreak'i kullanılarak çalıştırılabildiği bildiriliyor.

    Sony, yakın gelecekte bu açığı kapatacak yeni firmware güncellemesi verecektir. Şu an için, Sony’nin çıkan tüm PS5 oyunları ve güncellemeleri için durumu nasıl kurtaracağı belirsiz.

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