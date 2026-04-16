Sony pazarlama taktiği mi yapıyor? PlayStation 5 zammını duyan mağazalara koştu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ çılgınlığı nedeniyle son aylarda RAM ve NAND bellek üretiminde yaşanan arz krizi fiyatların uçmasına neden olmuştu. PC ve mobil cihaz pazarından sonra konsol pazarı da artan fiyatlar karşısında direnemedi.

Sony "zam" dedi tüketici "tamam" dedi

Sony tarafından kısa süre önce PlayStation 5 global fiyatlarına zam yapılacağı duyurulmuştu. Buna göre PlayStation 5 baz fiyatı 650$ olurken PlayStation 5 dijital sürüm 600$, PlayStation 5 Pro fiyatı da 900$ olarak ay başından itibaren raflara yansımaya başladı.

Kaynaklar duyuru yapıldıktan sonraki dönem olan Mart sonu ve Nisan ayı ilk haftasında ABD'de PlayStation 5 ürünlerine yoğun bir talep oluştuğunu rapor ediyor. Zamma yakalanmak istemeyen tüketiciler mağazalara adeta akın etti. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda neredeyse yüzde 100 artış yaşandı.

Konsol pazarında zaten krizden dolayı bir artış bekleniyordu. Sony'nin duyurusu bu hareketliliği tetiklemiş oldu. Nintendo tarafında şimdilik bir zam hamlesi gelmezken Xbox tarafında ise CEO değişikliği sonrasında Game Pass fiyatları masaya yatırılmış durumda.

