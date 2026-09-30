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    PlayStation 6 bekleyenlere kötü haber: Sony CES 2027'de olmayacak

    Sony, CES 2027'ye katılmama kararı aldı. Şirketin bu tercihi, PlayStation 6 hakkında sürpriz bir gecikmeye işaret ediyor olabilir. Peki yeni konsol ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

    PlayStation 6 bekleyenlere kötü haber: Sony CES 2027'de olmayacak Tam Boyutta Gör
    Sony, CES 2027'ye katılmayacağını açıkladı. Bloomberg'in haberine göre Japon teknoloji ve eğlence devi, gelecek yıl düzenlenecek etkinlikte yer almak yerine eğlence bölümüne daha fazla odaklanmayı planlıyor. Karar, özellikle PlayStation 6 hakkında yeni bilgiler bekleyen oyuncuları üzebilir.

    Sony CES 2027'de olmayacak

    Sony, PlayStation konsollarıyla ilgili önemli duyuruları genellikle özel etkinliklerde gerçekleştirse de geçmişte CES kapsamında da yeni teknolojilerini sergiledi. Şirket, CES'te PlayStation VR2 ve engelli oyuncular için geliştirilen erişilebilirlik kontrol cihazı gibi ürünlerini duyurmuştu. CES 2020 ise PlayStation 5 öncesindeki dönem nedeniyle ayrıca dikkat çekmişti.

    Sony etkinlikte yeni konsolun tasarımını veya fiyatını açıklamak yerine yalnızca PlayStation 5 logosunu göstermişti. CES 2027'de ise şirketin tamamen etkinlik dışında kalması bekleniyor.

    Sony, Bloomberg'e yaptığı açıklamada kararın eğlence işine odaklanma stratejisi kapsamında alındığını belirtti. Şirketin son yıllardaki CES yaklaşımı da değişmiş durumda. Sony, CES 2026'da Honda ile ortak girişimi kapsamında bir stantla yer alırken, 2025 yılında daha çok eğlence platformları ve The Last of Us ile Ghost of Tsushima gibi yapımlara odaklandı.

    Bloomberg'in aktardığı kararın bir diğer dikkat çekici tarafı ise Sony'nin CES'e uzun süreli katılım geçmişi. Şirketin 2027'de etkinliği tamamen atlaması, 1967'den bu yana bir ilk olacak.

    PlayStation 6 için ne anlama geliyor?

    Sony'nin CES 2027'ye katılmaması, PlayStation 6'nın burada tanıtılacağına dair resmi bir plan bulunduğu anlamına gelmediği gibi konsolun duyurusunun ertelendiği anlamına da gelmiyor. Ancak Sony'nin CES'i daha önce PlayStation ekosistemiyle ilgili duyurular için kullanmış olması nedeniyle etkinlik, yeni nesil konsol hakkında bilgi bekleyenler açısından önemli bir pencereydi.

    Öte yandan PlayStation 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Sony CEO'su Hiroki Totoki'nin açıklamalarında şirketin yapay zeka yatırımları ve yüksek bellek maliyetlerinin oluşturduğu yeni ekonomik ortamda eğlence işine odaklandığı görülüyor.

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