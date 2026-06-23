PlayStation 6 çıkış dönemi sızdırıldı: Gecikme olmayacak

PS6 için takvim değişmedi

İddiaya göre Embracer Group analistleri, artan bileşen maliyetleri ve mevcut pazar koşulları nedeniyle PlayStation 6'nın 2028 veya 2029'a kalabileceğini düşünüyor. Ancak Kepler_L2, bu rapora verilen yanıtta doğrudan açıklama yapmak yerine böyle bir gecikme ihtimalini reddetti.

Kepler_L2'nin destek verdiği görüşe göre Sony'nin bu aşamada konsolu ertelemesi çok mantıklı görünmüyor. Çünkü şirketin yeni nesil sistem için üretim planlamasını büyük ölçüde tamamlamış olabileceği, TSMC ile APU üretimi tarafında anlaşmalar yaptığı ve Ar-Ge tarafında da ciddi kaynak harcadığı paylaşıldı. Böyle bir tabloda, hazır hale yaklaşan bir platformu birkaç yıl ertelemek hem maliyet hem de takvim açısından Sony'nin aleyhine olabilir.

2027'ye işaret edildi

Aynı görüşe göre PS5 satışlarının yavaşlamaya başladığı bir dönemde Sony'nin yeni nesil donanımı 2027'de piyasaya sürmesi daha mantıklı görünüyor. Böylece şirket, bellek fiyatları ileride düşse bile pazara daha erken girip milyonlarca satış yapma fırsatını elinde tutabilir. Buna karşılık 2030'a yaklaşan bir takvim, Sony'nin yeni nesilde geç başlaması anlamına gelebilir.

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Şimdilik Sony tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak son sızıntıların çizdiği tabloya bakıldığında, PlayStation 6 için 2028-2029 seviyesinde büyük bir gecikme beklentisi biraz abartılı kalabilir.