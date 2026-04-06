Son dönemde, RAM ve SSD gibi kritik bileşenlerdeki sert fiyat artışları, yeni nesil konsolların lansman takviminin erteleneceği yönünde iddiaları artırdı. Öyle ki , PlayStation 6'nın çıkış tarihinin de aksayacağı tahminleri paylaşılmıştı.

Ancak sektörden gelen son veriler, gecikme olasılığının oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Playstation 6 beklenenden erken gelebilir

Sektörde güvenilir kaynaklardan biri olarak gösterilen Kepler_L2'ye göre AMD'nin halihazırda PlayStation 6 için doğrulama (validation) sürecine kaynak ayırması, ciddi bir gecikme ihtimalini düşük seviyeye indiriyor. Zira bu tür süreçler yüksek maliyetli ve zaman açısından kritik adımlar içeriyor. Bu nedenle, bir şirketin ertelenmesi planlanan bir ürün için bu ölçekte kaynak ayrılması mantıklı değil.

Bu gelişme, daha önce ortaya çıkan üretim planlarıyla da örtüşüyor. Sony'nin yarı iletken üretim kapasitesini önceden ayırmış olması ve geliştirme sürecine uzun süredir yatırım yapması, takvimin korunmasını zorunlu hale getiriyor. Yeni bilgilerle birlikte PlayStation 6'nın 2027 sonu veya 2028 başı aralığında tanıtılacağı beklentisi hakim.

Öte yandan konsolun fiyatlandırması hâlâ belirsizliğini koruyor. Sızıntılara göre Sony’nin maliyeti mümkün olduğunca düşük tutmaya çalıştığı belirtilse de, mevcut koşullar altında 699 dolar seviyesinde bir fiyat ihtimali konuşuluyor. Bu noktada şirketin donanımı sübvanse edip etmeyeceği, cihazın pazardaki konumunu doğrudan etkileyecek unsurlardan biri olacak.

Playstation 6 çıkış tarihi netleşiyor: Erkene alınmış olabilir

