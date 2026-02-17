PlayStation 6'da sürpriz karar: Tüm özellikleri kullanılmayacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation 6 hakkında ortaya atılan yeni iddialar, Sony'nin bir yandan lansman takvimini gözden geçirdiğini, diğer yandan da donanım tarafında maliyet odaklı tercihlere yönelebileceğini gösteriyor. Son sızıntılara göre PS6, AMD'nin yeni nesil RDNA 5 mimarisini temel alacak ancak bu mimarinin tüm özellik setini barındırmayacak.

PlayStation 6 beklenenden zayıf mı olacak?

Kaçıranlar için Sony'nin artan RAM ve depolama maliyetleri nedeniyle PS6'nın 2027 olarak konuşulan çıkış penceresini 2028 hatta 2029’a erteleyebileceğinden söz edilmişti. Şimdi ise güvenilir sızıntı kaynaklarından KeplerL2, PS6’nın RDNA 5 mimarisinin tam sürümünü kullanmayacağını iddia ediyor. Bu kararın arkasında ise doğrudan maliyet optimizasyonu bulunuyor.

Önceki teknik söylentiler, PS6'nın 34 ila 40 teraflop grafik gücü hedeflediğini ve ışın izleme performansında 6 ila 12 kat arasında artış sunabileceğini öne sürmüştü. Ayrıca konsolda "Neural Arrays" adı verilen yapay zekâ odaklı işlem birimleri, gelişmiş ışın izleme için "Radiance Cores" ve bellek bant genişliğini azaltmayı hedefleyen "Universal Compression" gibi yeni teknolojilerin yer alması bekleniyor.

Ancak RDNA 5'in tüm özelliklerinin kullanılmayacak olması, PS6'nın kağıt üzerindeki potansiyelinin bir miktar törpülenebileceği anlamına geliyor. Bu durum özellikle yeni nesil Xbox'ın daha güçlü bir donanımla gelebileceği yönündeki iddialarla birlikte değerlendirildiğinde, rekabet dengelerini etkileyebilir.

Sony, PlayStation 6’nın çıkışını erteleyebilir 19 sa. önce eklendi

Öte yandan konsol savaşlarının yalnızca ham güç üzerinden şekillenmediği unutulmamalı. PS5 de RDNA 2 mimarisinin tüm özelliklerini barındırmıyordu ancak güçlü oyun kütüphanesi ve agresif fiyatlandırma stratejisiyle pazarda önemli bir üstünlük kurmuştu. Eğer PS6 gerçekten gecikir ve kırpılmış bir RDNA 5 mimarisiyle gelirse, Sony’nin fiyat politikasında oldukça iddialı davranması gerekebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: