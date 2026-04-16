Playstation 6'dan müjde: Geriye uyumluluk kesinleşiyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil konsol tarafında rekabet henüz başlamadan teknik detaylar netleşmeye devam ediyor. Daha önce ortaya çıkan fiyat ve model stratejisi iddialarının ardından, bu kez PlayStation 6'nın en kritik özelliklerinden biri olacak geriye dönük uyumluluk tarafında önemli bilgiler ortaya çıktı.

Tüm nesiller tek çatı altında

Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen Moore’s Law is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Sony, PlayStation 6 ile birlikte hem PS4 hem de PS5 oyunlarını kapsayan geniş bir uyumluluk desteği sunmaya hazırlanıyor. Bu yaklaşım, yeni nesle geçişte kullanıcıların mevcut oyun kütüphanelerini doğrudan kullanabilmesini sağlayacak.

Paylaşılan teknik detaylar, bu desteğin sadece yüzeysel bir çözüm olmadığını gösteriyor. AMD tarafında geliştirilen RDNA 5 mimarisi üzerinde aktif olarak yürütülen bir mühendislik süreci bulunuyor. Bu süreç, eski nesil oyunların donanım seviyesinde daha stabil ve verimli çalışmasını hedefliyor. Özellikle ışın izleme desteğinin de geriye dönük olarak korunacağını söyleyelim.

Bununla birlikte yapay zeka tarafında da önemli geliştirmeler söz konusu. Platform genelinde sunulacak AI tabanlı yükseltme teknolojileri, çözünürlük ve performans tarafında ek kazanımlar sağlayabilir. Bu sistemin özellikle düşük çözünürlükte çalışan eski oyunlarda daha net bir görüntü sunması bekleniyor. Taşınabilir model tarafında da dikkat çeken detaylar bulunuyor.

PS5'ten daha güçlü olacağı belirtilen yeni el konsolunun, bağımsız bir cihazdan ziyade doğrudan PS6 ekosisteminin bir parçası olarak geliyor. Düşük güç tüketimine odaklanan özel medya birimleri ve enerji verimliliği iyileştirmeleri, taşınabilir kullanım senaryosunu daha sürdürülebilir hale getirebilir. Tabii ki tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: