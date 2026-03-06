Playstation 6'dan sürpriz haber: "Ertelemek daha pahalı"

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Son dönemde RAM ve SSD gibi temel bileşenlerde görülen sert fiyat artışları nedeniyle yeni nesil konsolların gecikebileceğine dair iddialar paylaşılmıştı. Öyle ki bu gelişmelerin ışığında, Sony’nin PlayStation 6’nın lansman tarihini erteleyeceğinden söz edilmişti.

Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, PlayStation 6 için büyük bir ertelemenin beklenmediğini gösteriyor.

2027'da tanıtılabilir

Sektör kaynaklarına göre Sony, konsolun geliştirme ve üretim planlarını çoktan belirlediği için lansman takvimini kökten değiştirmeyi düşünmüyor. Özellikle yarı iletken üretim anlaşmaları, olası bir gecikmenin maliyetini ciddi biçimde artırıyor. İddialara göre Sony, yeni nesil konsolda kullanılacak çip için TSMC ile 3nm üretim kapasitesini 2027'nin ikinci çeyreği için şimdiden ayırmış durumda.

Bu üretim slotundan vazgeçilmesi halinde şirketin yalnızca gecikme yaşamayacağı, aynı zamanda öncelikli üretim sırasını da kaybedebileceği belirtiliyor. Bu nedenle RAM fiyatlarındaki artışa rağmen lansmanı ertelemek ekonomik açıdan daha büyük risk oluşturabilir. Konsolda kullanılacağı söylenen Orion APU üzerinde yıllardır süren geliştirme çalışmalarının da milyonlarca dolarlık yatırım gerektirdiğini söyleyelim.

RAM fiyatları tek başına belirleyici değil

Son aylarda özellikle yeni nesil belleklerde görülen fiyat artışı, konsol üreticileri için önemli bir maliyet baskısı oluşturuyor. Ancak bu durum Sony için yeni bir senaryo değil. Hatırlanacağı üzere PlayStation 5, pandemi döneminde ve yükselen GDDR6 fiyatlarına rağmen planlanan takvimde piyasaya sürülmüştü. Sony o dönemde yüksek lojistik maliyetlerini bile göze alarak lansmanı ertelememişti.

PlayStation 5 kullanıcılarına kötü haber 1 hf. önce eklendi

Yine de raporlar tamamen sabit bir tarihe işaret etmiyor. Planlanan 2027 sonu lansmanının, üretim ve stok hazırlığı sürecine bağlı olarak 2028 başına kayabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda üretim yine 2027'de başlayacak ancak Sony, bellek fiyatlarının daha uygun bir seviyeye gelmesini beklemek için nihai montaj sürecini biraz geciktirebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: