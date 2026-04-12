Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation 6 fiyatları sızdı: Bu kez oyuncuları üzebilir

    Yeni nesil konsol rekabeti henüz başlamadan şekillenmeye devam ediyor. PlayStation 6 tek bir model yerine üç farklı cihaz ve oldukça geniş bir fiyat aralığında tanıtılabilir.

    Yeni nesil konsol rekabeti daha başlamadan fiyat tarafında dengeler değişebilir. Daha önce paylaşılan bilgilerde Sony'nin yeni nesil konsol için yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduğu ve bu durumun fiyatlara doğrudan yansıyabileceği belirtiliyordu. Ancak yeni sızıntılar, şirketin bu sorunu farklı bir stratejiyle çözmeye hazırlandığını gösteriyor.

    El konsolu dahil üç farklı model

    Sektörde güvenilir kaynaklardan biri olarak görülen Moore's Law is Dead’e göre Sony, yeni nesilde tek bir PlayStation modeli yerine farklı kullanıcı kitlelerine hitap eden üç ayrı cihaz planlanıyor. Bu modellerin, daha uygun fiyatlı bir "Lite" versiyon, standart ana model ve güçlü bir el konsolu olacağı paylaşıldı.

    Bu yaklaşımın en önemli avantajı, maliyetleri ve bileşenleri daha verimli kullanmak. İddialara göre hem PS6 Lite hem de el konsolu, AMD tarafından geliştirilen aynı 3nm "Canis" çipini kullanacak. Bu sayede üretim sürecinde maliyet optimizasyonu sağlanırken, farklı form faktörlerinde benzer donanımın değerlendirilmesi mümkün olacak.

    Serinin en güçlü modeli ise AMD'nin yarı özel "Orion"APU'sunu temel alacak. Bu işlemci, klasik konsol deneyimini hedefleyen ana PS6 modelinde yer alacak ve performans açısından serinin zirvesini temsil edecek.

    Fiyat tarafında ise oldukça geniş bir aralık söz konusu. İddialara göre Lite modelin 350 ila 550 dolar arasında konumlandırılması beklenirken, el konsolu 500-700 dolar bandında olabilir. En güçlü PS6 modelinin ise 700 dolardan başlayıp 1000 dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Öte yandan dikkat çeken bir diğer detay ise disk sürücüsü konusu.

    • Playstation 6 Lite: 350-550 dolar
    • Playstation 6: 500-700 dolar
    • Playstation 6 Portable: 700-1000 dolar

    Sony'nin yeni nesilde tüm modelleri dijital odaklı sunabileceği ve fiziksel disk sürücüsünü opsiyonel bir aksesuar haline getirebileceği belirtiliyor. Bu da başlangıç fiyatlarını aşağı çekmek için önemli bir hamle olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    251 Kişi Okuyor (19 Üye, 232 Misafir) 29 Masaüstü 222 Mobil
    Mc_RiKi72, metallistm, Fearless_tr ve 15 üye daha okuyor
    M
    GENEL İSTATİSTİKLER
    4668 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    PlayStation 6, Teknoloji Haberleri ve Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    göz ölçüm kağıdı okuma sachane güvenilir mi kombide bar yükselmesi tehlikeli midir ege fitness boy telefonda 3 kere dıt dıt dıt sesi gelip kapanması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum