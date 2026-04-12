PlayStation 6 fiyatları sızdı: Bu kez oyuncuları üzebilir

El konsolu dahil üç farklı model
Sektörde güvenilir kaynaklardan biri olarak görülen Moore's Law is Dead’e göre Sony, yeni nesilde tek bir PlayStation modeli yerine farklı kullanıcı kitlelerine hitap eden üç ayrı cihaz planlanıyor. Bu modellerin, daha uygun fiyatlı bir "Lite" versiyon, standart ana model ve güçlü bir el konsolu olacağı paylaşıldı.
Bu yaklaşımın en önemli avantajı, maliyetleri ve bileşenleri daha verimli kullanmak. İddialara göre hem PS6 Lite hem de el konsolu, AMD tarafından geliştirilen aynı 3nm "Canis" çipini kullanacak. Bu sayede üretim sürecinde maliyet optimizasyonu sağlanırken, farklı form faktörlerinde benzer donanımın değerlendirilmesi mümkün olacak.
Serinin en güçlü modeli ise AMD'nin yarı özel "Orion"APU'sunu temel alacak. Bu işlemci, klasik konsol deneyimini hedefleyen ana PS6 modelinde yer alacak ve performans açısından serinin zirvesini temsil edecek.
Fiyat tarafında ise oldukça geniş bir aralık söz konusu. İddialara göre Lite modelin 350 ila 550 dolar arasında konumlandırılması beklenirken, el konsolu 500-700 dolar bandında olabilir. En güçlü PS6 modelinin ise 700 dolardan başlayıp 1000 dolara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Öte yandan dikkat çeken bir diğer detay ise disk sürücüsü konusu.
- Playstation 6 Lite: 350-550 dolar
- Playstation 6: 500-700 dolar
- Playstation 6 Portable: 700-1000 dolar
Sony'nin yeni nesilde tüm modelleri dijital odaklı sunabileceği ve fiziksel disk sürücüsünü opsiyonel bir aksesuar haline getirebileceği belirtiliyor. Bu da başlangıç fiyatlarını aşağı çekmek için önemli bir hamle olabilir.
