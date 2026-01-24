Playstation 6 için kötü haber: Çıkış takvimi gecikecek

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation 5 ve Xbox Series X|S nesli altıncı yılına girerken, gözler doğal olarak yeni nesil konsollara çevrilmiş durumda. Ancak mevcut ekonomik koşullar ve donanım maliyetlerindeki artış, özellikle Sony'nin PlayStation 6 planlarını yeniden şekillendirmeye başladı.

PS5 nesli beklenenden uzun sürecek

MST Financial analisti David Gibson, SandStoneInsights üzerinden paylaştığı yeni raporda Sony’nin oyun bölümüne dair yeni bir tahminde bulundu. Analiste göre Sony, mevcut mali yıldaki üçüncü çeyrekte hem birinci parti hem de üçüncü parti oyun satışlarının etkisiyle piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyecek. Bu güçlü tablo ise PS5 neslinin planlanandan daha uzun süre devam etmesini mümkün kılıyor.

Gibson, bu bağlamda PlayStation 6'nın beklenenden daha uzun süre ertelenebileceğini ifade ediyor. Daha önce 2027-2028 aralığı konuşulurken, yeni neslin 2029 hatta 2030 sonrasına sarkması ihtimal dahilinde. Bu gecikmenin temel nedenleri arasında küresel ekonomik belirsizlikler ve özellikle RAM fiyatlarındaki hızlı yükseliş öne çıkıyor.

Analistler mevcut koşullarda yeni konsolların erken çıkmasının çok yüksek fiyat etiketleri ile sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor. Bu da fiyat hassasiyeti yüksek konsol kullanıcıları için yeni nesli cazip olmaktan çıkarabilir. Topluluk tarafında ise tablo pek iç açıcı değil. Mevcut neslin uzaması, performans açısından avantaj sağlasa da, fiyatların yukarı yönlü seyri oyuncular üzerindeki baskıyı artırıyor. Özetle, PlayStation 6'nın gecikmesi artık yalnızca bir söylenti olmaktan çıkmış durumda.

