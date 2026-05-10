    Playstation 6 ne zaman çıkacak? Sony’den resmi açıklama geldi

    Sony, PlayStation 6'nın çıkış tarihi ve beklenen fiyatı hakkında yeni bir açıklama paylaştı. Şirket, yüksek bellek maliyetleri nedeniyle dikkatli hareket edeceklerini söylüyor.

    Sony, uzun süredir gündemde olan PlayStation 6 hakkında dikkat çeken yeni açıklamalarda bulundu. Şirketin son finans toplantısında konuşan Sony Başkanı ve CEO'su Hiroki Totoki, yeni nesil konsolun çıkış tarihi ve fiyatlandırma konularına değindi. Yeni nesil konsollar, beklenenden daha geç gelebilir.

    PS6 için henüz karar verilmedi

    Sony'nin yakın tarihli finans toplantısında özellikle yükselen bileşen maliyetleri ve bellek fiyatları gündeme geldi. Totoki, 2027 mali yılında bellek fiyatlarının yüksek kalmasının beklendiğini ve arz sıkıntısının devam edeceğini söyledi. Bu nedenle Sony'nin yeni konsol stratejisini dikkatli şekilde değerlendirdiği paylaşıldı.

    CEO Totoki açıklamasında, "Yeni konsolu ne zaman piyasaya süreceğimize veya hangi fiyat seviyesinde sunacağımıza henüz karar vermedik. Mevcut durumu dikkatle izlemek istiyoruz” dedi.

    PS6 daha fazla belleğe ihtiyaç duyabilir

    Ortaya çıkan iddialara göre Sony'nin gelecek nesil donanımları mevcut konsollara kıyasla çok daha yüksek bellek kapasitesine sahip olabilir. Söylentiler, yeni PlayStation el konsolunun 24 GB RAM ile geleceğini, PlayStation 6'nın ise yaklaşık 30 GB bellek kullanabileceğini öne sürüyor. Ancak yüksek performanslı belleklerin maliyetinin ciddi şekilde artması, Sony'nin fiyatlandırma konusunda temkinli davranmasına neden oluyor.

    Özellikle son dönemde PS5 fiyatlarına birçok bölgede zam yapılması da kullanıcı tarafında eleştirilerin artmasına yol açmış durumda. Aslına bakacak olursak Sony'nin açıklamaları, şirketin hâlâ PS5 nesline odaklandığını da gösteriyor. Firma, bu yılın başlarında PS5 Pro için geliştirilmiş PSSR teknolojisini yayınlamıştı. Ayrıca şirketin kendi yapay zeka destekli kare oluşturma teknolojisi üzerinde çalıştığı daha önce doğrulanmıştı.

    Bu nedenle Sony'nin, mevcut nesilden tam verim alınmadan PS6'yı aceleyle piyasaya sürmek istemediği düşünülüyor. Şirketin önümüzdeki dönemde bellek fiyatları ve tedarik durumuna göre yeni planlamalar yaptığını görebiliriz.

