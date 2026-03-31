Playstation 6'nın beklenen fiyatı paylaşıldı: Sürpriz yapabilir

Tam Boyutta Gör Yeni nesil konsol rekabeti daha başlamadan fiyat tarafında dengeler değişmeye başladı. Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni Xbox modeli için 800 doları aşan fiyatlar konuşulurken, bu durumun sadece Xbox'ı değil tüm pazarı etkilemesi bekleniyor. Sony ise, Playstation 6'nın fiyatlarında artışa gidebilir.

Playstation 6'nın beklenen fiyatı paylaşıldı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen KeplerL2'ye göre, pazarda yaşanan tedarik sıkıntıları ve fiyat artışı Sony'nin elini rahatlatabilir. Yani geçmişte olduğu gibi agresif fiyat rekabeti yapmak zorunda kalmayabilir. Bu da PS6'nın beklenenden daha pahalı bir etikete sahip olabileceği anlamına geliyor. Paylaşılan bilgilere göre PS6'nın üretim maliyetinin yaklaşık 760 dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Normal şartlarda Sony'nin bu maliyeti sübvanse ederek cihazı 699 dolardan satışa sunması mümkün. Ancak burada kritik nokta şu, Sony gerçekten buna ihtiyaç duyacak mı? Çünkü Xbox tarafındaki olası yüksek fiyatlandırma, rekabet baskısını ciddi şekilde azaltabilir. Bu senaryoda Sony'nin daha yüksek bir çıkış fiyatını tercih etmesi sürpriz olmaz.

Tüm Playstation modelleri ve çıkış fiyatları Playstation Çıkış Yılı Çıkış Fiyatı (ABD) PlayStation 2 2000 299 $ PlayStation 3 2006 499 $ (20GB) / 599 $ (60GB) PlayStation 4 2013 399 $ PlayStation 4 Pro 2016 399 $ PlayStation 5 2020 399 $ (Dijital) / 499 $ (Diskli) PlayStation 5 Pro 2024 699 $ Playstation 6 2027? 760 $+

Bu arada donanım maliyetleri de üreticileri zorluyor. Özellikle yapay zekâ tarafındaki yoğun talep nedeniyle bellek ve bileşen fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Bu durum sadece konsolları değil, genel olarak tüm donanım pazarını etkiliyor. Ayrıca Sony'nin PC tarafındaki stratejisinde de değişiklik sinyaller i var.

Şirketin bazı oyunlarını PC'ye getirme planlarını yavaşlatması, kullanıcıları yeniden konsola yönlendirmiş olacak. Bu da PS6’nın yüksek fiyatına rağmen talep görmesini sağlayabilecek faktörlerden biri. Son olarak sızıntılarda yer alan bir diğer konu PlayStation modeli. Eğer böyle bir cihaz piyasaya sürülürse, daha uygun fiyatlı alternatif arayan kullanıcılar için ayrı bir seçenek yaratabilir.

