PlayStation 6'nın tanıtım tarihi sızdırıldı: Sony ne zaman duyuracak?

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Tam Boyutta Gör Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce ağırlıklı olarak konsolun donanımı ve olası fiyatı gündeme gelirken, bu kez tanıtım tarihiyle ilgili bir iddia paylaşıldı. PlayStation dünyasından sızıntılarıyla tanınan Mille A'ya göre Sony, PS6'yı Mart 2027'nin başlarında tanıtmayı planlıyor.

PlayStation 6'nın tanıtım tarihi sızdırıldı

X üzerinden paylaşım yapan kaynak, Sony'nin mevcut yol haritasında PlayStation 6 duyurusunun Mart 2027'nin ilk günlerinde yer aldığını belirtti. Bu takvim, tanıtımın ayın ilk iki haftası içerisinde gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Ancak söz konusu tarihin şirketin kesinleşmiş duyuru planı olmadığı, mevcut yol haritasına dayandığını belirtelim.

İddia edilen tanıtım takvimi, Sony'nin önceki konsol duyurularından PlayStation 4'ün tanıtım tarihine daha yakın. PS4, 20 Şubat 2013'te duyurulmuştu. PlayStation 5 ise 11 Haziran 2020'de tanıtılmıştı. PS6'nın Mart 2027'de duyurulması, Sony'nin yeni konsolu 2027'nin tatil döneminde piyasaya sürme planıyla uyumlu olabilir.

PS6'nın fiyatı 1.000 doları aşabilir

PlayStation 6 hakkında en çok tartışılan konulardan biri de fiyatı. Önceki raporlarda konsolun bileşen maliyetinin en az 1.200 dolar seviyesinde olabileceği öne sürülmüştü. Bu iddia doğruysa Sony'nin satış fiyatını 1.000 doların altında tutması oldukça zor. Şirketin donanım maliyetinin bir bölümünü üstlenmesi durumunda bile PS6'nın yüksek bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor.

Böylesine yüksek bir fiyat, yeni nesil konsolun yaygınlaşmasını zorlaştırabilir. Özellikle oyun geliştirme maliyetlerinin giderek arttığı düşünüldüğünde, sınırlı bir PS6 kullanıcı kitlesi büyük bütçeli yapımlar için önemli bir risk oluşturabilir. Bu nedenle Sony'nin yeni nesil konsol piyasaya çıktıktan sonra da PlayStation 5'i uzun süre desteklemeyi sürdürmesi olası görünüyor.

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Şimdilik PS6'nın tanıtım tarihi ve fiyatı hakkındaki tüm bilgiler sızıntılara dayanıyor. Sony'nin resmi duyurusu gelene kadar hem takvimin hem de fiyat beklentilerinin değişebileceğini belirtelim.

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