PlayStation 6 performansı sızdırıldı: PS5'i ikiye katlayabilir

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Tam Boyutta Gör Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 (PS6) hakkında dikkat çekici yeni performans iddiaları ortaya çıktı. Sızıntılarıyla bilinen Moore's Law Is Dead (MLID), AMD'nin yeni nesil RDNA 5 grafik mimarisine ilişkin şirket içi simülasyon verilerine dayandırdığı bilgileri paylaştı. İddiaya göre PS6, PlayStation 5'in iki katından daha yüksek performans sunabilecek.

Aktarılan bilgiler AMD'nin iki yıl önce hazırladığı şirket içi performans simülasyonlarına dayanıyor. Bu simülasyonlardan birine göre PS6, PS5'e kıyasla yalnızca %25 daha yüksek bellek bant genişliğine ve %33 daha fazla hesaplama birimine sahip olduğu bir senaryoda bile iki kattan fazla performans artışı sağlıyor.

Ancak MLID, söz konusu verilerin gerçek ürün performansını yansıtmadığını AMD'nin iç tahmin ve simülasyon çalışmalarına dayandığını özellikle vurguluyor. Bu nedenle 2027 veya 2028 yılında piyasaya çıkması beklenen PS6'nın gerçek performansı nihai donanım ve yazılım optimizasyonlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Daha önceki sızıntılar da benzer tablo çiziyordu

Son paylaşılan bilgiler, MLID'nin daha önce gündeme getirdiği teknik iddialarla da örtüşüyor. Eylül 2025'te paylaşılan sızıntıya göre PlayStation 6'nın 52 ila 55 RDNA 5 Hesaplama Birimi, 10 adede kadar Zen 6 işlemci çekirdeği ve 640 GB/s bellek bant genişliği ile geleceği öne sürülmüştü.

Bu donanım yapılandırmasının, PS5'e kıyasla rasterizasyon performansında 2,5 ila 3 kat, ışın izleme (ray tracing) performansında ise 6 ila 12 kat artış sağlayabileceği iddia edilmişti.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, standart PlayStation 5 modeli 36 RDNA 2 Hesaplama Birimi, 8 Zen 2 işlemci çekirdeği ve 448 GB/s bellek bant genişliği sunuyor. PlayStation 5 Pro ise Hesaplama Birimi sayısını 60'a, bellek bant genişliğini 576 GB/s'ye çıkarırken 8 çekirdekli Zen 2 işlemciyi daha yüksek saat hızlarıyla kullanmaya devam ediyor.

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Sızıntılarda yer alan teknik bilgiler doğru çıkarsa PlayStation 6'nın özellikle grafik performansı açısından PS5'e göre oldukça büyük sıçramaya yapması mümkün. Bununla birlikte, tüm bu bilgilerin resmi açıklamalara dayanmadığını ve Sony ya da AMD tarafından doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.

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