Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation 6 performansı sızdırıldı: PS5'i ikiye katlayabilir

    PlayStation 6 için ortaya çıkan bir sızıntı AMD'nin RDNA 5 mimarisi sayesinde yeni nesil konsolun PS5'e göre iki katın üzerinde performans sunabileceğini öne sürüyor.

    PlayStation 6 performansı sızdırıldı: PS5'i ikiye katlayabilir Tam Boyutta Gör
    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 6 (PS6) hakkında dikkat çekici yeni performans iddiaları ortaya çıktı. Sızıntılarıyla bilinen Moore's Law Is Dead (MLID), AMD'nin yeni nesil RDNA 5 grafik mimarisine ilişkin şirket içi simülasyon verilerine dayandırdığı bilgileri paylaştı. İddiaya göre PS6, PlayStation 5'in iki katından daha yüksek performans sunabilecek.

    Aktarılan bilgiler AMD'nin iki yıl önce hazırladığı şirket içi performans simülasyonlarına dayanıyor. Bu simülasyonlardan birine göre PS6, PS5'e kıyasla yalnızca %25 daha yüksek bellek bant genişliğine ve %33 daha fazla hesaplama birimine sahip olduğu bir senaryoda bile iki kattan fazla performans artışı sağlıyor.

    Ancak MLID, söz konusu verilerin gerçek ürün performansını yansıtmadığını AMD'nin iç tahmin ve simülasyon çalışmalarına dayandığını özellikle vurguluyor. Bu nedenle 2027 veya 2028 yılında piyasaya çıkması beklenen PS6'nın gerçek performansı nihai donanım ve yazılım optimizasyonlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

    Daha önceki sızıntılar da benzer tablo çiziyordu

    Son paylaşılan bilgiler, MLID'nin daha önce gündeme getirdiği teknik iddialarla da örtüşüyor. Eylül 2025'te paylaşılan sızıntıya göre PlayStation 6'nın 52 ila 55 RDNA 5 Hesaplama Birimi, 10 adede kadar Zen 6 işlemci çekirdeği ve 640 GB/s bellek bant genişliği ile geleceği öne sürülmüştü.

    Bu donanım yapılandırmasının, PS5'e kıyasla rasterizasyon performansında 2,5 ila 3 kat, ışın izleme (ray tracing) performansında ise 6 ila 12 kat artış sağlayabileceği iddia edilmişti.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, standart PlayStation 5 modeli 36 RDNA 2 Hesaplama Birimi, 8 Zen 2 işlemci çekirdeği ve 448 GB/s bellek bant genişliği sunuyor. PlayStation 5 Pro ise Hesaplama Birimi sayısını 60'a, bellek bant genişliğini 576 GB/s'ye çıkarırken 8 çekirdekli Zen 2 işlemciyi daha yüksek saat hızlarıyla kullanmaya devam ediyor.

    Sızıntılarda yer alan teknik bilgiler doğru çıkarsa PlayStation 6'nın özellikle grafik performansı açısından PS5'e göre oldukça büyük sıçramaya yapması mümkün. Bununla birlikte, tüm bu bilgilerin resmi açıklamalara dayanmadığını ve Sony ya da AMD tarafından doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    emrekaradag +40 mesaverde +36 TakTAkk +32 onur_duran +31 Her isi ters giden adam +31 bilexsamet +31 serdarcenk +29 zantevesta +28 ThepianisT +24 shadowmexo +24
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 3 Masaüstü GENEL İSTATİSTİKLER
    1547 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    PlayStation 6, sony ve
    5 etiket daha ps6 amd amd rdna 5 Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turkcell çekmiyor pct 0.300 çıktı yektuğ mat ferodo balata honda activa 100

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold8
    Samsung Galaxy Z Fold8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 2N2N7EA
    HP 2N2N7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum