Playstation 6 ve el konsolunun özellikleri paylaşıldı: RTX 4080'e yaklaşıyor!

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Tam Boyutta Gör Sony'nin bir süredir geliştirme aşamasında olduğu PlayStation 6 ve yeni taşınabilir oyun konsolu "Canis" için önemli detaylar sızdırıldı. Daha önce "Magnus" kod adlı APU'nun yeni Xbox'a, "Robin" APU'nun ise PS6'ya güç vereceğinden sizlere bahsetmiştik. Son bilgiler ise, AMD'nin eski bir sunumundan geliyor.

PS6 özellikleri paylaşıldı

Aktarılanlara göre PlayStation 6, 8 çekirdekli Zen 6 CPU ve 40 ila 48 RDNA 5 CU (Compute Unit) içeren özel bir çiplet tasarımla gelecek. Bu yapı, önceki nesil PlayStation 5 Pro'da bulunan 60 CU'ya kıyasla daha az birim barındırsa da, saat frekanslarının 3GHz'in üzerine çıkarılması ve RDNA 5’in sunduğu daha yüksek IPC sayesinde performans ciddi ölçüde artacak.

Grafik belleği tarafında ise 160 ila 192 bit veri yolu tercih edilirken, GDDR7 belleklerle 32 Gbps hız ve 640-768 GB/s bant genişliği hedefleniyor. Bu değerler, PS5 Pro’nun 576 GB/s bellek bant genişliğinin üzerinde. Performans tahminlerine göre PS6, rasterizasyon gücünde PS5'in üç katı, PS5 Pro'nun ise yaklaşık iki katı performans sunacak.

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Işın izleme tarafında ise altı ila on kat arası bir sıçrama bekleniyor. Bu seviye, doğrudan karşılaştırmak doğru olmasa da yaklaşık GeForce RTX 4080 seviyesine yakın. Bu arada yeni nesil konsolun PS4 ve PS5 oyunlarıyla geriye dönük uyumlu olması planlanıyor. Buna göre üretim süreci 2027 ortasında çıkış tarihi ise 2027 sonu veya 2028 başında olacak. Tahmini fiyat ise 499 dolar.

El konsolu PS5'in yarı gücünde

Canis kod adlı yeni taşınabilir PlayStation modeline gelirsek, Zen 6C mimarili 4 çekirdekli bir işlemci ve 12 ila 20 RDNA 5 grafik birimiyle donatılacak. 3nm üretim sürecinden çıkacak bu yonga, 1.6–2.2GHz arasında çalışacak. 128-bit veri yolu ve LPDDR5X 7500 RAM ile güçlendirilen cihaz, 15W TDP'ye sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Rasterizasyon gücü PS5'in yaklaşık yarısı olarak tahmin edilse de, RDNA 5'in getirdiği yeniliklerle ışın izleme performansında daha büyük kazanımlar görebiliriz. Ayrıca cihaz, PS4 ve PS5 oyunlarıyla uyumluluk, microSD ve M.2 SSD desteği, dokunmatik ekran, hızlı şarj ve görüntü aktarımına izin veren USB-C portu gibi özelliklerle gelecek. El konsolunun yaklaşık 400–500 dolar seviyesinde fiyatlandırılması hedefleniyor.

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Playstation 6 ve taşınabilir PS modelinin özellikleri paylaşıldı!

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