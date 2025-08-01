Playstation 6 ve el konsolunun özellikleri paylaşıldı: RTX 4080'e yaklaşıyor!

PS6 özellikleri paylaşıldı
Aktarılanlara göre PlayStation 6, 8 çekirdekli Zen 6 CPU ve 40 ila 48 RDNA 5 CU (Compute Unit) içeren özel bir çiplet tasarımla gelecek. Bu yapı, önceki nesil PlayStation 5 Pro'da bulunan 60 CU'ya kıyasla daha az birim barındırsa da, saat frekanslarının 3GHz'in üzerine çıkarılması ve RDNA 5’in sunduğu daha yüksek IPC sayesinde performans ciddi ölçüde artacak.
Grafik belleği tarafında ise 160 ila 192 bit veri yolu tercih edilirken, GDDR7 belleklerle 32 Gbps hız ve 640-768 GB/s bant genişliği hedefleniyor. Bu değerler, PS5 Pro’nun 576 GB/s bellek bant genişliğinin üzerinde. Performans tahminlerine göre PS6, rasterizasyon gücünde PS5'in üç katı, PS5 Pro'nun ise yaklaşık iki katı performans sunacak.
Işın izleme tarafında ise altı ila on kat arası bir sıçrama bekleniyor. Bu seviye, doğrudan karşılaştırmak doğru olmasa da yaklaşık GeForce RTX 4080 seviyesine yakın. Bu arada yeni nesil konsolun PS4 ve PS5 oyunlarıyla geriye dönük uyumlu olması planlanıyor. Buna göre üretim süreci 2027 ortasında çıkış tarihi ise 2027 sonu veya 2028 başında olacak. Tahmini fiyat ise 499 dolar.
El konsolu PS5'in yarı gücünde
Canis kod adlı yeni taşınabilir PlayStation modeline gelirsek, Zen 6C mimarili 4 çekirdekli bir işlemci ve 12 ila 20 RDNA 5 grafik birimiyle donatılacak. 3nm üretim sürecinden çıkacak bu yonga, 1.6–2.2GHz arasında çalışacak. 128-bit veri yolu ve LPDDR5X 7500 RAM ile güçlendirilen cihaz, 15W TDP'ye sahip olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: