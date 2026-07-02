Fiziksel oyunların sonu: PlayStation 6 ve yeni Xbox tamamen dijital olabilir

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Tam Boyutta Gör Sony'nin fiziksel oyun diskleri özelinde aldığı karar PlayStation 6 (PS6) ve Microsoft'un yeni nesil Xbox Helix konsolunun tamamen dijital bir yapıyla piyasaya çıkacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Sektör analistlerine göre iki şirket de fiziksel disk sürücüsünü standart donanımdan çıkararak dijital dağıtıma odaklanacak.

Sony, Ocak 2028 itibarıyla PlayStation platformunda yayınlanacak tüm yeni oyunların yalnızca dijital formatta sunulacağını doğruladı. Bu açıklama PlayStation 6'nın çıkış takvimine ilişkin önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Ampere Analysis’e göre PS6, bu tarihten önce piyasaya sürülmeyecek. Şirketin mevcut tahmini ise yeni konsolun 2028 yılının sonlarında tanıtılacağı yönünde.

Yeni nesilde disk sürücüsü beklenmiyor

Sektördeki değerlendirmelere göre PlayStation 6'nın standart modeli fiziksel disk sürücüsü olmadan satışa sunulacak. Bazı analistler Sony'nin eski PS4 ve PS5 oyunları için isteğe bağlı harici bir disk sürücüsü sunabileceğini öne sürse de bu konuda resmi bir doğrulama yapılmış değil.

Kotaku'nun görüştüğü Circana analisti Mat Piscatella ise artık hem PlayStation 6'nın hem de Microsoft'un "Project Helix" kod adlı yeni Xbox konsolunun dijital odaklı cihazlar olacağını varsaymanın güvenli olduğunu ifade etti. Niko Partners analisti Daniel Ahmad da Sony'nin kararıyla birlikte PS6'nın disk sürücüsüz geleceğinin büyük ölçüde kesinleştiğini söyledi.

Bunlara ek olarak Windows Central'ın kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Microsoft da yeni nesil Xbox konsolunda disk sürücüsüne yer vermeyecek. Böylece iki büyük konsol üreticisinin de yeni nesilde fiziksel medya desteğini standart donanımdan çıkaracağı beklentisi güçlenmiş durumda.

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Bununla birlikte, yeni Xbox'ın PC tabanlı mimarisini koruması halinde kullanıcıların USB üzerinden harici optik sürücü bağlayarak eski disklerini kullanabilmesi mümkün olabilir. Veya Microsoft’un test ettiği söylenen "Disc2Digital" sistemi ile eski fiziksel oyunlar dijital lisansa dönüştürülebilir.

Fiziksel sürümlerin ortadan kalkmasıyla birlikte oyuncular ikinci el oyun pazarına erişemeyecek ve fiyatlandırma konusunda büyük ölçüde dijital mağazalara ve resmi indirimlere bağımlı hale gelecek. Görünüşe göre bu köprünün altından daha çok su akacak.

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PlayStation 6 ve yeni Xbox tamamen dijital olabilir

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