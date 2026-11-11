PlayStation, beş yıl ve yüz milyonlarca dolar harcadığı oyunu iptal etti

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat PlayStation, beş yıldır geliştirilen yeni oyunu Fairgames'i iptal ettiğini açıkladı. Bütçesinin 400 milyon dolara yaklaştığı iddia edilen bu canlı servis projesi, sektördeki hüsranla sonuçlanan yapımların son örneği oldu. Sony, büyük umutlar ve yüksek kâr beklentisiyle yıllarını harcadığı bu projeyi tamamen rafa kaldırdı. Alınan radikal karara rağmen yapımcı Haven Studios kapatılmayacak ve ekip diğer Sony projelerine destek verecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Fortnite, Valorant, GTA Online gibi canlı servis (live service) oyunlarının yıllarca yüksek kârlar getirmesi, oyun sektörünü bu türe yönlendirdi. Normalde çok daha farklı, çok daha ilgi çekici oyunlar yapabilecek pek çok oyun stüdyosu canlı servis oyunları yapmaya itildi. Ancak günün sonun ortaya çıkan sonuç, tüm oyun dünyasını aşağı çeken bir hüsran tablosu oldu. Şirketlerin stüdyolara adeta dayattığı o canlı servis oyunlarının pek azı başarılı olurken, sevilen pek çok stüdyo da bu yüzden dibe çekildi.

Oyun şirketlerinin bir sonraki canlı servis "hit"ini bulma uğruna yıllarını ve milyonlarını gömdüğü bu oyunların arasına artık Fairgames'i de yazabiliriz. PlayStation, beş yıldır üzerinde çalışılan Fairgames'i iptal ettiğini açıkladı.

Fairgames'in Bütçesinin 400 Milyona Yakın Olduğu İddia Edilliyor

Yıllardır yapım aşamasında olan Fairgames'e tam olarak ne kadar harcandığı bilinmiyor. Ancak en iyimser tahminler bile oyunun bütçesini 200 milyon dolar civarında konumlandırıyor. Diğer yandan bazı kaynaklar bu tutarın 400 milyon dolara yakın olduğunu söylüyor.

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Sony, bu iptal kararına rağmen stüdyoda işten çıkarmaların olmayacağını söylüyor. Haven Studios kapatılmayacak. Bunun yerine Sony çatısı altındaki diğer stüdyoların işlerine destek sunarak yoluna devam edecek.

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PlayStation, beş yıldır beklenen Fairgames'i iptal etti

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