PlayStation, beş yıl ve yüz milyonlarca dolar harcadığı oyunu iptal etti

Yapay Zeka Özeti:
- PlayStation, beş yıldır geliştirilen yeni oyunu Fairgames'i iptal ettiğini açıkladı. Bütçesinin 400 milyon dolara yaklaştığı iddia edilen bu canlı servis projesi, sektördeki hüsranla sonuçlanan yapımların son örneği oldu. Sony, büyük umutlar ve yüksek kâr beklentisiyle yıllarını harcadığı bu projeyi tamamen rafa kaldırdı. Alınan radikal karara rağmen yapımcı Haven Studios kapatılmayacak ve ekip diğer Sony projelerine destek verecek.
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Oyun şirketlerinin bir sonraki canlı servis "hit"ini bulma uğruna yıllarını ve milyonlarını gömdüğü bu oyunların arasına artık Fairgames'i de yazabiliriz. PlayStation, beş yıldır üzerinde çalışılan Fairgames'i iptal ettiğini açıkladı.
Fairgames'in Bütçesinin 400 Milyona Yakın Olduğu İddia Edilliyor
Yıllardır yapım aşamasında olan Fairgames'e tam olarak ne kadar harcandığı bilinmiyor. Ancak en iyimser tahminler bile oyunun bütçesini 200 milyon dolar civarında konumlandırıyor. Diğer yandan bazı kaynaklar bu tutarın 400 milyon dolara yakın olduğunu söylüyor.
Sony, bu iptal kararına rağmen stüdyoda işten çıkarmaların olmayacağını söylüyor. Haven Studios kapatılmayacak. Bunun yerine Sony çatısı altındaki diğer stüdyoların işlerine destek sunarak yoluna devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: