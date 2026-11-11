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    PlayStation, beş yıl ve yüz milyonlarca dolar harcadığı oyunu iptal etti

    PlayStation büyük umutlarla yeşil ışık yaktığı bir projenin daha fişini çekti. Bütçesinin 400 dolara yaklaştığı konuşulan Fairgames, beş yıllık çalışmanın ardından çöpe gitti.

    PlayStation, beş yıl ve yüz milyonlarca dolar harcadığı oyunu iptal etti Tam Boyutta Gör
    Fortnite, Valorant, GTA Online gibi canlı servis (live service) oyunlarının yıllarca yüksek kârlar getirmesi, oyun sektörünü bu türe yönlendirdi. Normalde çok daha farklı, çok daha ilgi çekici oyunlar yapabilecek pek çok oyun stüdyosu canlı servis oyunları yapmaya itildi. Ancak günün sonun ortaya çıkan sonuç, tüm oyun dünyasını aşağı çeken bir hüsran tablosu oldu. Şirketlerin stüdyolara adeta dayattığı o canlı servis oyunlarının pek azı başarılı olurken, sevilen pek çok stüdyo da bu yüzden dibe çekildi.

    Oyun şirketlerinin bir sonraki canlı servis "hit"ini bulma uğruna yıllarını ve milyonlarını gömdüğü bu oyunların arasına artık Fairgames'i de yazabiliriz. PlayStation, beş yıldır üzerinde çalışılan Fairgames'i iptal ettiğini açıkladı.

    Fairgames'in Bütçesinin 400 Milyona Yakın Olduğu İddia Edilliyor

    Yıllardır yapım aşamasında olan Fairgames'e tam olarak ne kadar harcandığı bilinmiyor. Ancak en iyimser tahminler bile oyunun bütçesini 200 milyon dolar civarında konumlandırıyor. Diğer yandan bazı kaynaklar bu tutarın 400 milyon dolara yakın olduğunu söylüyor.

    Sony, bu iptal kararına rağmen stüdyoda işten çıkarmaların olmayacağını söylüyor. Haven Studios kapatılmayacak. Bunun yerine Sony çatısı altındaki diğer stüdyoların işlerine destek sunarak yoluna devam edecek. 

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