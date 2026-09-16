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    PlayStation boykotu "PSBlackout" başarısızlıkla sonuçlandı!

    PlayStation hayranlarının başlattığı PlayStation boykotu beklenen etkiyi yaratmadı. #PSBlackout etiketiyle başlatılan boykotun oyuncu sayısı ve etkileşim üzerinde kayda değer bir etkisi olmadı.

    sony playstation boykotu psblackout başarısız Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay, PS5 oyuncularının 23-30 Ağustos tarihleri ​​arasında konsollarını ya da herhangi bir PlayStation hizmetini kullanmamaya çağrıldığı “PlayStation Blackout" girişimi gerçekleşti. Bu protesto, Sony’nin fiziksel disk üretimini durdurma kararına bir tepki niteliğindeydi. Oyunculara boykotun sonucuna dair bir bilgilendirme yapıldı. Ne yazık ki sonuçlar pek de etkileyici değil.

    Oyuncu sayısı ve etkileşim üzerinde bir etkisi olmadı

    Circana analisti Matt Piscatella, bu dönemde PlayStation'daki oyuncu sayılarında ya da genel platform etkileşiminde kayda değer bir değişiklik yaşanmadığını belirtti. Herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair somut rakamlar veya veriler sunulmadı ancak durumun ihmal edilebilir düzeyde kaldığı anlaşılıyor. Bu durum, seslerini duyurmaya çalışanlar için hayal kırıklığı yarattı.

    Sony, fiziksel disk konusundaki kararını yeniden gözden geçirme yönünde bir eğilim göstermedi. Şirket, oyunların dijital sürümlerinin perakende kanalları aracılığıyla dağıtılması da dahil olmak üzere dijital satışlarını artırmaya devam ediyor. Üretici, bir sonraki PlayStation konsolunun disk sürücüsü barındırıp barındırmayacağını da henüz açıklamadı. Sony için kaç kişinin PS5'ini birkaç haftalığına kapattığından daha önemli olan husus, bir sonraki konsol nesline yönelik kullanıcı algısının değişip değişmeyeceği.

    God of War Laufey, PlayStation'a özel son diskli oyunlardan biri olacak

    Gelecek yıl, PlayStation'ın fiziksel disk desteği sunduğu son yıl olacak. Bu da God of War Laufey ve muhtemelen Intergalactic: Heretic Prophet gibi yapımların PlayStation'a özel son fiziksel oyunlar olacağı anlamına geliyor. Belki bir şeyler değişebilir ancak çok da umutlanmamak gerek.

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