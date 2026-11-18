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Oynat Rekabet Kurumu, Sony hakkında dikkat çeken bir soruşturma başlattı. İncelemede, PlayStation Store üzerindeki komisyon oranlarının oyun fiyatlarını yükseltip yükseltmediği ve alternatif dijital mağazaların engellenerek haksız rekabet oluşturulup oluşturulmadığı araştırılacak. Soruşturmanın sonucu, Türkiye'deki oyun fiyatlarını ve pazarı doğrudan etkileyebilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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PlayStation kullanıcılarının uzun süredir tartıştığı dijital oyun fiyatları ve alternatif satış kanallarına erişim konusu Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun gündemine geldi. Sony hakkında başlatılan soruşturmada PlayStation Store üzerinden yapılan satışlarda uygulanan komisyonların oyun fiyatlarını yükseltip yükseltmediği ve rakip satış kanallarının engellenip engellenmediği incelenecek.

Sony’nin dijital oyun satış politikası mercek altında

Soruşturmanın merkezinde, PlayStation kullanıcılarının dijital oyun ve oyun içi içerik satın alırken büyük ölçüde Sony'nin kendi mağazasına bağımlı olması bulunuyor. Rekabet Kurumu, bu durumun Sony'ye pazarda rekabeti sınırlayabilecek bir avantaj sağlayıp sağlamadığını araştıracak.

İncelemenin önemli başlıklarından biri, Sony'nin oyun geliştiricilerinden ve yayıncılardan dijital satışlar karşılığında aldığı komisyonlar. Rekabet Kurumu, bu kesintilerin aşırı seviyede olup olmadığını ve oyun geliştiricileri ile yayıncıların fiyatlandırma politikalarını etkileyip etkilemediğini araştıracak.

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Kurumun dikkat çektiği bir diğer nokta ise dijital oyunların fiziksel kopyalarından daha pahalıya satılabilmesi. Dijital dağıtımda fiziksel üretim, paketleme ve lojistik gibi maliyetler bulunmamasına rağmen bazı oyunların dijital sürümlerinin kutulu versiyonlarından daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Rakip mağazaların önü kesiliyor mu?

Sony'ye yöneltilen diğer iddialar, PlayStation ekosisteminin kapalı yapısıyla ilgili. PC tarafında Steam, Epic Games Store ve GOG gibi farklı mağazalar üzerinden oyun satın almak mümkünken PlayStation konsollarında dijital oyun dağıtımı PlayStation Store üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda incelenecek konulardan biri de Sony'nin oyun geliştiricileri ve yayıncılarıyla yaptığı anlaşmalar aracılığıyla alternatif satış kanallarını kısıtlayıp kısıtlamadığı.

Soruşturmanın bir diğer önemli boyutu ise oyuncuların alternatif satış kanallarından haberdar edilmesiyle ilgili. Rekabet Kurumu, Sony'nin oyun yapımcılarına yönelik olası kısıtlamalarının daha uygun fiyatlı alternatiflerin oyunculara ulaşmasını engelleyip engellemediğini de inceleyecek

İddiaların doğrulanması halinde Sony'nin dijital oyun satış politikalarında değişiklik yapılması gündeme gelebilir. Böyle bir gelişme, PlayStation kullanıcılarının oyun satın alırken farklı satış kanallarına erişebilmesinin önünü açabilir..

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