PlayStation’da yaş doğrulama dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation ekosisteminde önemli bir değişikliğe giderek Birleşik Krallık ve İrlanda’daki kullanıcılar için yeni bir yaş doğrulama süreci başlatacağını duyurdu. Şirket, bu uygulamayı tüm kullanıcılar için zorunlu hale getirmese de iletişim ve sosyal özelliklere erişim için yaş kontrolünü şart koşacak.

İletişim özellikleri yaş doğrulamasına bağlanıyor

2026 yılının Haziran ayından itibaren yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında PlayStation kullanıcıları mesajlaşma, sesli sohbet, parti oluşturma ve Discord gibi üçüncü taraf iletişim araçlarını kullanabilmek için yaşlarını doğrulamak zorunda olacak. Aynı şekilde bazı oyun içi özellikler, özellikle sohbet sistemleri ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin paylaşımı da doğrulama tamamlanmadan erişilemez hale gelecek.

Sony, uygulamanın başlamasına henüz zaman olmasına rağmen kullanıcıları şimdiden bilgilendirmeye başladı. PlayStation Store üzerinden gösterilen bir uyarıda, küresel düzenlemelere uyum kapsamında yıl içinde yaş doğrulaması yapılması gerektiği açıkça belirtiliyor.

Doğrulama süreci nasıl işleyecek?

Tam Boyutta Gör Yeni sistem kapsamında kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için birden fazla yöntem sunulacak. Bunlar arasında akıllı telefon kamerası ile yüz taraması yaparak yaş tahmini, pasaport veya ehliyet gibi resmi kimlik belgelerinin yüklenmesi ve bazı durumlarda telefon numarası ile SMS doğrulaması yer alıyor.

Konsol üzerinden erişim sağlayan kullanıcılar ise QR kod aracılığıyla PlayStation mobil uygulamasına yönlendirilerek süreci tamamlayabilecek.

Yeni düzenleme özellikle çevrimiçi oyuncular için ciddi sonuçlar doğurabilir. Sesli sohbet, yazılı mesajlaşma, parti sistemi ve Discord entegrasyonu gibi temel çok oyunculu özellikler doğrulama yapılmadığı takdirde devre dışı kalacak.

Bu adımın arkasında özellikle 2023 yılında yürürlüğe giren Birleşik Krallık Çevrimiçi Güvenlik Yasası (Online Safety Act) bulunuyor. 2025 itibarıyla ve özellikle bu yıl birçok ülkede benzer düzenlemelerin devreye alınmasıyla birlikte teknoloji şirketleri, çocukları ve gençleri zararlı içeriklerden korumaya yönelik daha sıkı önlemler almaya başladı.

Ancak bu tür uygulamalar beraberinde tartışmaları da getiriyor. Eleştirmenler, kişisel verilerin güvenliği ve üçüncü tarafların bu bilgilere erişimi konusunda ciddi riskler bulunduğunu savunuyor. Ayrıca bazı kullanıcılar, yetişkin olan hesap sahipleri için bu süreci gereksiz ve zahmetli buluyor.

