    PlayStation'dan şok karar: Bluepoint Games kapatıldı

    Sony, Demon's Souls Remake ile tanınan Bluepoint Games'i kapatma kararı aldı. PlayStation Studios bünyesine katılmasının üzerinden yalnızca beş yıl geçen stüdyoda 70 çalışan işten çıkarılıyor.

    PlayStation'dan şok karar: Bluepoint Games kapatıldı Tam Boyutta Gör
    Sony çatısı altındaki Bluepoint Games için yolun sonu göründü. Bloomberg'in haberine göre PlayStation yönetimi, stüdyonun tamamen kapatılmasına karar verdi. Böylece yaklaşık 70 geliştirici işini kaybedecek.

    Bluepoint Games kapatıldı

    Kaçıranlar için Bluepoint Games, özellikle Demon's Souls Remake ile PlayStation 5'in çıkış dönemine damga vurmuştu. Stüdyo daha önce de Shadow of the Colossus ve Uncharted: The Nathan Drake Collection gibi önemli yapımlarda görev almış, remake ve remaster konusundaki teknik uzmanlığıyla tanınmıştı.

    Stüdyonun son olarak bir God of War canlı servis (live-service) oyunu üzerinde çalıştığı ve bu projenin 2025’in başında iptal edildiği belirtiliyor. PlayStation cephesi yaptığı açıklamada, Bluepoint'in teknik uzmanlığını ve PlayStation topluluğuna sunduğu katkıları övdü. Ancak bu açıklama, stüdyonun kapatılacağı gerçeğini değiştirmedi.

    20. yılını göremedi

    2006 yılında kurulan Bluepoint Games, bu yıl 20. yılını kutlamaya hazırlanıyordu. Ancak kapanma kararı, stüdyo tarihine beklenmedik bir son getirdi. Üstelik bu, son dönemdeki tek kapanma değil. Daha önce Xbox tarafında Arkane Austin ve Tango Gameworks gibi ekiplerin kapatılması büyük yankı uyandırmıştı. Bluepoint'in kapanışı ise özellikle PlayStation ekosistemi açısından en şaşırtıcı kararlardan biri.

    Sony'nin son yıllarda canlı servis projelerine ağırlık verdiği biliniyor. Ancak iptal edilen projeler ve kapanan stüdyolar, şirketin stratejisinin yeniden şekillendiğine işaret ediyor olabilir.

