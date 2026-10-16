PlayStation'dan yeni Frame Generation patenti: Kare tahmini geliyor

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Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation konsollarında kare oluşturma teknolojilerinin en büyük problemlerinden biri olan giriş gecikmesini azaltabilecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Şirket tarafından 15 Ekim'de başvurusu yapılan yeni patent, oyuncunun hareketlerini analiz ederek bir sonraki kareleri önceden tahmin etmeyi hedefliyor.

Oyuncunun hareketi önceden tahmin edilecek

Günümüzde Nvidia DLSS Frame Generation gibi teknolojiler, ekran kartının oluşturduğu gerçek karelerin arasına yapay olarak üretilen kareler ekleyerek daha yüksek FPS hissi sunuyor. Ancak ekranda görülen kare sayısı artsa da oyunun gerçek kare üretim hızı aynı kalıyor. Bunun yanında oluşturulan karelerin işlenmesi de giriş gecikmesine neden olabiliyor.

Sony'nin yeni patenti ise bu soruna farklı bir yaklaşım getiriyor. Sistem yalnızca geçmişte oluşturulan kareleri analiz etmek yerine oyuncunun kontrolcü girişlerini de hesaba katarak gelecek kareleri tahmin edecek. Patentteki sisteme göre bir kodlayıcı, oluşturulan görüntüyü, varsa hareket vektörlerini ve oyuncunun kontrolcü girişlerini analiz edecek. Ardından bir kod çözücü, henüz ekran kartı tarafından oluşturulmamış bir sonraki kareyi üretmeye çalışacak.

Tam Boyutta Gör Örneğin oyuncu zıplama tuşuna bastığında sistem bu girdiyi algılayarak karakterin sonraki birkaç karesinin zıplama animasyonuna ait olacağını tahmin edebilecek. Sony, oyuncu girdisinin görüntünün oluşturulmasından yaklaşık 15 milisaniye önce veya civarında gerçekleşebileceğini belirtiyor.

Bu yaklaşım, Nvidia'nın mevcut Frame Generation sisteminden önemli ölçüde farklı. Sony'nin yöntemi, makine öğrenmesine dayalı kare üretiminin yanı sıra algoritmik Frame Generation kullanabilecek. Sistem ayrıca yanlış tahminlerin neden olabileceği görüntü problemlerini azaltmak için yapay zeka dışı bir yedek mekanizmaya da sahip olacak.

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Daha da dikkat çekici olan nokta ise sistemin birden fazla gelecek kareyi tahmin edebilmesi. Böylece gerçek kare ekrana ulaşmadan önce aradaki görüntüler hazırlanabilecek. Patentte mevcut PlayStation sistemlerinden farklı özel bir donanım gereksiniminden bahsedilmemesi, teknolojinin mevcut nesil donanımlarda uygulanabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.

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