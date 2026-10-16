PlayStation'dan yeni Frame Generation patenti: Kare tahmini geliyor

Oyuncunun hareketi önceden tahmin edilecek
Günümüzde Nvidia DLSS Frame Generation gibi teknolojiler, ekran kartının oluşturduğu gerçek karelerin arasına yapay olarak üretilen kareler ekleyerek daha yüksek FPS hissi sunuyor. Ancak ekranda görülen kare sayısı artsa da oyunun gerçek kare üretim hızı aynı kalıyor. Bunun yanında oluşturulan karelerin işlenmesi de giriş gecikmesine neden olabiliyor.
Sony'nin yeni patenti ise bu soruna farklı bir yaklaşım getiriyor. Sistem yalnızca geçmişte oluşturulan kareleri analiz etmek yerine oyuncunun kontrolcü girişlerini de hesaba katarak gelecek kareleri tahmin edecek. Patentteki sisteme göre bir kodlayıcı, oluşturulan görüntüyü, varsa hareket vektörlerini ve oyuncunun kontrolcü girişlerini analiz edecek. Ardından bir kod çözücü, henüz ekran kartı tarafından oluşturulmamış bir sonraki kareyi üretmeye çalışacak.
Bu yaklaşım, Nvidia'nın mevcut Frame Generation sisteminden önemli ölçüde farklı. Sony'nin yöntemi, makine öğrenmesine dayalı kare üretiminin yanı sıra algoritmik Frame Generation kullanabilecek. Sistem ayrıca yanlış tahminlerin neden olabileceği görüntü problemlerini azaltmak için yapay zeka dışı bir yedek mekanizmaya da sahip olacak.
Daha da dikkat çekici olan nokta ise sistemin birden fazla gelecek kareyi tahmin edebilmesi. Böylece gerçek kare ekrana ulaşmadan önce aradaki görüntüler hazırlanabilecek. Patentte mevcut PlayStation sistemlerinden farklı özel bir donanım gereksiniminden bahsedilmemesi, teknolojinin mevcut nesil donanımlarda uygulanabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: