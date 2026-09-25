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    Sony'den ilginç DualSense patenti: Dokundurarak oyun alınabilecek!

    Sony, PlayStation oyuncularının kredi kartı, hediye kartı veya akıllı telefonu kontrolcülerine dokundurarak oyun almalarını sağlayacak bir sistemi açıklayan patent başvurusu yaptı. İşte ayrıntılar:

    sony playstation dualsense nfc özelliği Tam Boyutta Gör
    Sony, NFC teknolojisini entegre eden ve oyun, PSN bakiyesi ve oyun içi öğeler gibi şeyler için temassız ödeme özelliğini destekleyecek PlayStation kontrolcüsü için patent başvurusunda bulundu.

    PlayStation kontrolcüsüne NFC desteği

    playstation kontrolcü dokundurarak öde Tam Boyutta Gör
    Sony'nin açıkladığı süreçte, konsol ekranda bir ödeme talebi oluşturuyor ve kontrolcüyü uyarıyor. Sonrasında, oyuncu telefonunu veya kredi kartını kontrolcüye yaklaştırıyor; kontrolcü bunu NFC ya da Bluetooth üzerinden -fiziksel temas veya 30 cm'ye kadar bir mesafeden- algılıyor. Tasarımın bazı versiyonlarında, kontrolcü yerleşik görüntü sensörünü kullanarak telefonun ekranından QR kodunu okuyor. Kontrolcü bağlantıyı ışık, ses veya titreşimle onaylıyor, ödeme ayrıntılarını alıp bunları konsola iletiyor; konsol da işlemi tamamlamadan önce sunucuyla doğruluyor.

    Başka bir çizimde, kartın doğrudan kontrolcüye dokundurulması ve ekranın hediye kartını onaylayıp kalan bakiyesini göstermesi gösteriliyor. Sony, bu yöntemi, elinin altında telefon bulunmayan oyuncular için bir seçenek olarak sunuyor.

    Ödeme ayrıntıları, dijital cüzdandan veya telefondaki PlayStation uygulaması veya bulut sunucusunda depolanan bilgilerden geliyor. Desteklenen yöntemler arasında; kredi ve banka hesapları, hediye kartları, dijital cüzdanlar ve kripto cüzdanları yer alıyor.

    QR koda göre daha sorunsuz ve hızlı yöntem

    Sony, patent başvurusunda mevcut giriş ve ödeme sürecinin ekrandaki QR kodu tarayan telefon veya kimlik bilgilerini girmek için klavye gibi çeşitli cihazlara dayandığını savunuyor. Dosyaya göre, bu adımlar hatalara ve işlem yavaşlamalarına neden olabiliyor. Transferin kontrolcü üzerinden yönlendirilmesi hem hataları azaltıyor, hem de işlemi hızlandırıyor.

    Bu, ebeveynlerin çocukları için PlayStation konsollarında tek seferlik alışveriş yapmaları için hızlı ve kolay bir yol olabilir. Sony, bu sistemin oyunlar, PlayStation Store kredileri (cüzdan bakiyesi), DLC ve diğer mağaza ürünleri için kullanılabileceğini söylüyor.

    Kaynakça https://eureka.patsnap.com/patent/US20260273403A1 https://www.notebookcheck.net/Sony-s-latest-patent-could-turn-PS-controllers-into-tap-to-pay-credit-card-terminals.1408192.0.html
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