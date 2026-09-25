Sony'den ilginç DualSense patenti: Dokundurarak oyun alınabilecek!

PlayStation kontrolcüsüne NFC desteği
Başka bir çizimde, kartın doğrudan kontrolcüye dokundurulması ve ekranın hediye kartını onaylayıp kalan bakiyesini göstermesi gösteriliyor. Sony, bu yöntemi, elinin altında telefon bulunmayan oyuncular için bir seçenek olarak sunuyor.
Ödeme ayrıntıları, dijital cüzdandan veya telefondaki PlayStation uygulaması veya bulut sunucusunda depolanan bilgilerden geliyor. Desteklenen yöntemler arasında; kredi ve banka hesapları, hediye kartları, dijital cüzdanlar ve kripto cüzdanları yer alıyor.
QR koda göre daha sorunsuz ve hızlı yöntem
Sony, patent başvurusunda mevcut giriş ve ödeme sürecinin ekrandaki QR kodu tarayan telefon veya kimlik bilgilerini girmek için klavye gibi çeşitli cihazlara dayandığını savunuyor. Dosyaya göre, bu adımlar hatalara ve işlem yavaşlamalarına neden olabiliyor. Transferin kontrolcü üzerinden yönlendirilmesi hem hataları azaltıyor, hem de işlemi hızlandırıyor.
Bu, ebeveynlerin çocukları için PlayStation konsollarında tek seferlik alışveriş yapmaları için hızlı ve kolay bir yol olabilir. Sony, bu sistemin oyunlar, PlayStation Store kredileri (cüzdan bakiyesi), DLC ve diğer mağaza ürünleri için kullanılabileceğini söylüyor.Kaynakça https://eureka.patsnap.com/patent/US20260273403A1 https://www.notebookcheck.net/Sony-s-latest-patent-could-turn-PS-controllers-into-tap-to-pay-credit-card-terminals.1408192.0.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: