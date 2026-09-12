PlayStation'ın Kojima'nın yeni oyunu Physint'i Xbox'a neden bıraktığı belli oldu

İlk olarak Death Stranding öyle düşündüğümüz kadar başarılı bir oyun olmamış; En azından PlayStation için. Bloomberg'in kaynakları, Death Stranding oyunlarının finansal olarak PlayStation'ın beklentilerini karşılamadığını söylüyor.
Death Stranding'den istediğini alamayan PlayStation, PlayStation'a özel olmayacak bir başka Kojima oyununa büyük yatırım yapmak istememiş ki bu da bizi ikinci temel sebebe getiriyor. Aynı Death Stranding gibi Physint'in de PlayStation'a özel bir oyun olmaması Sony'nin geri adım atma kararında rol oynamış.
Physint, Muhtemelen Gecikecek ve Belirlenen Bütçeyi Aşacak
PlayStation'ın Physint'i rakiplerine bırakmasının üçüncü ve belki de en önemli sebebi ise oyunun prodüksiyonu sırasında yaşanan aksaklıklar olmuş. Kojima ve ekibinin belirledikleri önemli deadline'ları (teslim tarihlerini) kaçırmış olmaları ve projenin bütçesinin üzerine çıkacak gibi görünmesi, günün sonunda PlayStation'ın bu projeyle arasına mesafe koymasına sebep olmuş.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: