PlayStation'ın Kojima'nın yeni oyunu Physint'i Xbox'a neden bıraktığı belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu hafta oyun dünyasında yaşanan en dikkat çekici gelişmelerden biri de normalde PlayStation için geliştirilen yeni Hideo Kojima oyununun Xbox tarafından devralınması oldu. PlayStation'ın Kojima gibi prestijli bir ismin yeni projesini en büyük rakibine bırakması şaşkınlık yaratırken, bu kararın arkasındaki sebepler de merak konusu oldu. Bloomberg tarafından elde edilen son bilgilere bakılırsa bu kararın arkasında üç temel sebep var:

İlk olarak Death Stranding öyle düşündüğümüz kadar başarılı bir oyun olmamış; En azından PlayStation için. Bloomberg'in kaynakları, Death Stranding oyunlarının finansal olarak PlayStation'ın beklentilerini karşılamadığını söylüyor.

Death Stranding'den istediğini alamayan PlayStation, PlayStation'a özel olmayacak bir başka Kojima oyununa büyük yatırım yapmak istememiş ki bu da bizi ikinci temel sebebe getiriyor. Aynı Death Stranding gibi Physint'in de PlayStation'a özel bir oyun olmaması Sony'nin geri adım atma kararında rol oynamış.

Kojima’nın Physint oyunu PlayStation yerine Xbox’a çıkacak 2 gün önce eklendi

Physint, Muhtemelen Gecikecek ve Belirlenen Bütçeyi Aşacak

PlayStation'ın Physint'i rakiplerine bırakmasının üçüncü ve belki de en önemli sebebi ise oyunun prodüksiyonu sırasında yaşanan aksaklıklar olmuş. Kojima ve ekibinin belirledikleri önemli deadline'ları (teslim tarihlerini) kaçırmış olmaları ve projenin bütçesinin üzerine çıkacak gibi görünmesi, günün sonunda PlayStation'ın bu projeyle arasına mesafe koymasına sebep olmuş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

PlayStation'ın Kojima'nın yeni oyununu neden bıraktığı belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: