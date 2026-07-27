Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation kullanıcıları boykot hazırlığında: Katılım çığ gibi büyüyor!

    Sony'nin disk kararına öfkeli PlayStation kullanıcıları, boykot hazırlığında. Dünyanın dört bir yanından oyuncular, bir hafta boyunca konsolu açmayacak, oyun oynamayacak ve hiçbir şey satın almayacak.

    playstation kullanıcıları sony boykot 1 hafta Tam Boyutta Gör
    PlayStation kullanıcıları, Sony'nin fiziksel disk üretimini sonlandırmasını protesto etmek ve aktif kullanıcı sayısını azaltmak amacıyla 23-30 Ağustos tarihleri ​​arasında yedi günlük bir boykot planlıyor. Organizatörler, stüdyo kapanışlarını, fiyat artışlarını ve disk sahipliğine ihanet olarak algılanan durumu gerekçe gösteriyor; "Don't Kill the Disc" imza kampanyası, 345.286 doğrulanmış imzaya ulaştı.

    1 haftalık #PSBlackout çağrısı: PlayStation’a giriş yok, oyun yok, satın alım yok!

    Sosyal medya üzerinden organize edilen protesto, oyuncuları 23-30 Ağustos tarihleri ​​arasında konsollarını fişten çekmeye çağırıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, Sony'ye ne kadar ciddi olduklarını göstermek için bir hafta boyunca PlayStation konsollarını açmayacaklarını, oyun oynamayacaklarını ve PS ile ilgili hiçbir şey satın almayacaklarını söylüyorlar.

    Bu hareket, Sony’nin temel ölçütlerinden biri olan aktif kullanıcı sayısını doğrudan hedef almayı amaçlıyor. Organizatörler, Sony Interactive Entertainment'ın (SIE) Bluepoint ve Japan Studio gibi stüdyoların kapanmasına ve PSN gibi donanım ve hizmetlerdeki fiyat artışları nedeniyle hayran kitlesinden giderek uzaklaşmasına tepki gösteriyor.

    23-30 Ağustos tarihleri ​​arasında boykot

    Ayrıca Change.org’da "Don't Kill the Disc" başlıklı imza kampanyası yürütülüyor ve şimdiden 345.286 doğrulanmış imzaya ulaştı. Hayranlar, Sony'nin dijitale geçişinin sadece finansal güdümlü olmadığını, aynı zamanda PlayStation'ın kimliğini tanımlamaya yardımcı olan fiziksel oyun kültürüne ihanet olduğunu iddia ediyor.

    Sony, rakipleriyle dalga geçen reklam filmi yayınlamıştı: Sonsuza dek saklayın

    Change.org'daki kampanya, Sony'nin rakiplerinin oyunları ilk alıcılarına kilitleyerek takas etme, satma veya bir arkadaşa ödünç verme özelliğini ortadan kaldırmasını alaya alan bir reklamla bir nesil PlayStation oyuncusunu kendine çektiği E3 2013’e dikkat çekiyor. Sony'nin reklamında "sonsuza dek saklayın" ifadesi yer alıyordu ancak şimdi durum öyle değil; oyunun dijital kopyasını satın almak sadece o oyuna erişim lisansı satın almak anlamına geliyor ve Sony bu lisansı iptal etme yetkisine sahip. Fiziksel sahiplikte alıcı gerçek oyun dosyalarının bir kopyasına sahip oluyor ve oyuna bağlı olarak, Sony oyunu barındırmayı bırakmaya karar verirse çevrimdışı oynama olanağına sahip oluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cmhrsfk +30 Sedatcx +26 oguzhandincel1 +21 SomeoneWhoCares +17 Sam_Mobile +13 LaciRomantik +13 FunnyPerson +12 faniseyler +11 333 +11 Sarper Yasin Mutlubay +10
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    55 Kişi Okuyor (20 Üye, 35 Misafir) 16 Masaüstü 39 Mobil
    Licox, -OFLU-, A-TheKingSlayer ve 9 üye daha okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    6137 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ps5, sony ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,6b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone fırsatları türk telekom fiber dönüşüm bluetooth kulaklık önerisi bir numaraya telefonu kapalı gösterme jurassic world evolution 3 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Neo
    OMIX O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER Aspire 3 A315-58-34G6
    ACER Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum