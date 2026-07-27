PlayStation kullanıcıları boykot hazırlığında: Katılım çığ gibi büyüyor!

Tam Boyutta Gör PlayStation kullanıcıları, Sony'nin fiziksel disk üretimini sonlandırmasını protesto etmek ve aktif kullanıcı sayısını azaltmak amacıyla 23-30 Ağustos tarihleri ​​arasında yedi günlük bir boykot planlıyor. Organizatörler, stüdyo kapanışlarını, fiyat artışlarını ve disk sahipliğine ihanet olarak algılanan durumu gerekçe gösteriyor; "Don't Kill the Disc" imza kampanyası, 345.286 doğrulanmış imzaya ulaştı.

Sony'nin kararı 7 milyar dolarlık ikinci el pazarını vuracak 5 gün önce eklendi

1 haftalık #PSBlackout çağrısı: PlayStation’a giriş yok, oyun yok, satın alım yok!

Sosyal medya üzerinden organize edilen protesto, oyuncuları 23-30 Ağustos tarihleri ​​arasında konsollarını fişten çekmeye çağırıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, Sony'ye ne kadar ciddi olduklarını göstermek için bir hafta boyunca PlayStation konsollarını açmayacaklarını, oyun oynamayacaklarını ve PS ile ilgili hiçbir şey satın almayacaklarını söylüyorlar.

Bu hareket, Sony’nin temel ölçütlerinden biri olan aktif kullanıcı sayısını doğrudan hedef almayı amaçlıyor. Organizatörler, Sony Interactive Entertainment'ın (SIE) Bluepoint ve Japan Studio gibi stüdyoların kapanmasına ve PSN gibi donanım ve hizmetlerdeki fiyat artışları nedeniyle hayran kitlesinden giderek uzaklaşmasına tepki gösteriyor.

23-30 Ağustos tarihleri ​​arasında boykot

Ayrıca Change.org’da "Don't Kill the Disc" başlıklı imza kampanyası yürütülüyor ve şimdiden 345.286 doğrulanmış imzaya ulaştı. Hayranlar, Sony'nin dijitale geçişinin sadece finansal güdümlü olmadığını, aynı zamanda PlayStation'ın kimliğini tanımlamaya yardımcı olan fiziksel oyun kültürüne ihanet olduğunu iddia ediyor.

Sony, rakipleriyle dalga geçen reklam filmi yayınlamıştı: Sonsuza dek saklayın

Change.org'daki kampanya, Sony'nin rakiplerinin oyunları ilk alıcılarına kilitleyerek takas etme, satma veya bir arkadaşa ödünç verme özelliğini ortadan kaldırmasını alaya alan bir reklamla bir nesil PlayStation oyuncusunu kendine çektiği E3 2013’e dikkat çekiyor. Sony'nin reklamında "sonsuza dek saklayın" ifadesi yer alıyordu ancak şimdi durum öyle değil; oyunun dijital kopyasını satın almak sadece o oyuna erişim lisansı satın almak anlamına geliyor ve Sony bu lisansı iptal etme yetkisine sahip. Fiziksel sahiplikte alıcı gerçek oyun dosyalarının bir kopyasına sahip oluyor ve oyuna bağlı olarak, Sony oyunu barındırmayı bırakmaya karar verirse çevrimdışı oynama olanağına sahip oluyor.

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