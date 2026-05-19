PlayStation özel oyunları artık PC’ye gelmeyecek

Sony’nin son yıllarda hız verdiği PC açılımı artık son buluyor. Bloomberg’den Jason Schreier’in aktardığı bilgilere göre şirket, özellikle büyük bütçeli tek oyunculu PlayStation oyunlarını PC platformuna taşıma stratejisini yeniden değerlendiriyor. İddiaya göre PlayStation Studios’un başındaki isim olan Hermen Hulst, pazartesi günü çalışanlarla gerçekleştirilen şirket içi toplantıda yeni yaklaşımı paylaştı.

PC'ye yönelme dönemi bitti

Schreier’in daha önce mart ayında yayımladığı haberde de Sony’nin bu yönde bir değişikliğe hazırlandığı belirtilmişti. Aynı haberde şirketin, geçtiğimiz yıl çıkan Ghost of Yotei için planlanan PC sürümünü iptal ettiği ve bunun yalnızca tek bir oyunla sınırlı olmadığı ifade edilmişti. Habere göre Sony, şirket bünyesinde geliştirilen başka bazı yapımların da PC planlarını rafa kaldırdı.

Buna karşın Sony’nin çevrim içi ve servis tabanlı oyun stratejisinde büyük bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Şirketin çok oyunculu yapımlarını birden fazla platformda yayımlamaya devam edeceği ifade ediliyor. Bu durum, Sony’nin özellikle canlı servis odaklı projelerde daha geniş oyuncu kitlesine ulaşma hedefini koruduğunu gösteriyor.

Sony son yıllarda PlayStation markasına ait birçok önemli oyunu PC platformuna taşımıştı. Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part I, The Last of Us Part II, Horizon Zero Dawn Remastered gibi yapımlar PC kullanıcılarıyla buluşurken, çok oyunculu tarafta ise Helldivers 2 ve Marathon gibi projeler öne çıkmıştı.

Sony’nin strateji değişikliği, oyun sektöründe yeniden “exclusive” yani platforma özel oyun döneminin güçlenebileceği yorumlarını da beraberinde getirdi. Benzer bir değerlendirme Microsoft tarafında da gündeme gelmiş durumda. Xbox’ın yeni yöneticisi Asha Sharma da şirket çalışanlarına yaptığı açıklamada özel oyun stratejisini yeniden gözden geçirdiklerini söyledi. Bu durum, hem Sony hem de Microsoft cephesinde son yıllarda yumuşayan platform sınırlarının tekrar sertleşebileceğine işaret ediyor.

