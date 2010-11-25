Playstation Phone için takvim belli oldu; 9 Aralık (?)

Playstation Phone; yıllardır süren dedikodular için damalı bayrak mı görünüyor ? Fransız orjinli teknoloji sitesi Nowhereelse'e göre evet; PS Phone, 9 Aralık'ta dünyaya merhaba diyecek.

Sitenin yayınladığı son fotoğraf, Playstation ikonları ve bir de telefon ikonuyla donatılmış 9 Aralık'ta düzenleneceği belirtilen bir basın davetini ait. Yer alan bu ikonlar hemen akıllara Playstation Phone'u getiriyor. Eğer fotoğrafın doğruluğunu kabul edersek; 9 Aralık'ta teknoloji severlerinin uzun süredir beklediği etkinlik, sonunda, gerçekleşecek.

Ancak; Nowhereelse'in yayınladığı basın davetiyesinin diğer bir deyişle 9 Aralık'ta böyle bir davet olup olmayacağı şu anda kesinlik kazanmış değil ancak; önümüzdeki günlerde Sony Ericsson cephesinden ya da firmaya yakın isimlerden davetinin doğruluğuyla ilgili açıklamalar gelecektir.

Hatırlanacağı gibi; geçtiğimiz ay içersinde Playstation Phone'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar internete sızmıştı.