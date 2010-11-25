Playstation Phone için takvim belli oldu; 9 Aralık (?)

Playstation Phone; yıllardır süren dedikodular için damalı bayrak mı görünüyor ? Fransız orjinli teknoloji sitesi Nowhereelse'e göre evet; PS Phone, 9 Aralık'ta dünyaya merhaba diyecek.
Sitenin yayınladığı son fotoğraf, Playstation ikonları ve bir de telefon ikonuyla donatılmış 9 Aralık'ta düzenleneceği belirtilen bir basın davetini ait. Yer alan bu ikonlar hemen akıllara Playstation Phone'u getiriyor. Eğer fotoğrafın doğruluğunu kabul edersek; 9 Aralık'ta teknoloji severlerinin uzun süredir beklediği etkinlik, sonunda, gerçekleşecek.
Ancak; Nowhereelse'in yayınladığı basın davetiyesinin diğer bir deyişle 9 Aralık'ta böyle bir davet olup olmayacağı şu anda kesinlik kazanmış değil ancak; önümüzdeki günlerde Sony Ericsson cephesinden ya da firmaya yakın isimlerden davetinin doğruluğuyla ilgili açıklamalar gelecektir.
Hatırlanacağı gibi; geçtiğimiz ay içersinde Playstation Phone'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar internete sızmıştı.
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Belliki Sony Ericsson'a takıksında...adamların uzmanlık alanı zaten oyun,telefon,elektronik bir Dünya devi!..senin neyine derken birazdaha saygılı olabilirsin mesela...Sony Ericsson seni kaale alacağından değilde forumda saygıyı yitirmemek lazım!!!eminim isteseler tipinde senin bir robot bile yapabilirler...Sony ve Ericsson mobilin uzmanı iki dev ve senin neyine ha...hangi alemdesin sen?..
sony de cıkıp psp ps senin neyine dese hoşuna gidermi
ben işin "nasıl oyun satacak?" kısmına inanılmaz takılmış vaziyetteyim. android market e psp oyununun girmesi bence imkansız. psn store u telefona koymak lazım 2 market olcak nasıl çözülecek anlamış değilim. yıllardır balon haber yapılıyor gibime geliyo. xbox-windowsmobile7 uyumu mantıklı ama google-sony nasıl ortak nokta bulacak...
Yok Android çıkarsa PSP yi de rezil edecek SE.
psp ile aynı işletim sistemi telefonun diğer ozelliklerini saglaya bilecek bir temeldemi ki öyle diyorsunuz ?
psple aynı işletim sistemi olmasına gerek yok sony bilir işini böyle telefona kendine uyumlu oynular cıkartır her yerden para kazanmak lazım yok öyle şuna uysun da elimizdekileri kullanalım diye bir yagmacılık herkez kendi çıkarını düşünür