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Playstation Phone için takvim belli oldu; 9 Aralık (?)

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,2b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Playstation Phone; yıllardır süren dedikodular için damalı bayrak mı görünüyor ? Fransız orjinli teknoloji sitesi Nowhereelse'e göre evet; PS Phone, 9 Aralık'ta dünyaya merhaba diyecek.

Sitenin yayınladığı son fotoğraf, Playstation ikonları ve bir de telefon ikonuyla donatılmış 9 Aralık'ta düzenleneceği belirtilen bir basın davetini ait. Yer alan bu ikonlar hemen akıllara Playstation Phone'u getiriyor. Eğer fotoğrafın doğruluğunu kabul edersek; 9 Aralık'ta teknoloji severlerinin uzun süredir beklediği etkinlik, sonunda, gerçekleşecek.

Ancak; Nowhereelse'in yayınladığı basın davetiyesinin diğer bir deyişle 9 Aralık'ta böyle bir davet olup olmayacağı şu anda kesinlik kazanmış değil ancak; önümüzdeki günlerde Sony Ericsson cephesinden ya da firmaya yakın isimlerden davetinin doğruluğuyla ilgili açıklamalar gelecektir.

Hatırlanacağı gibi; geçtiğimiz ay içersinde Playstation Phone'a ait olduğu iddia edilen fotoğraflar internete sızmıştı.


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DH Misafiri 9 yıl
gereksiz geliyor bana.. adam gibi otur pspni psni yap telefon senin neyine
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Belliki Sony Ericsson'a takıksında...adamların uzmanlık alanı zaten oyun,telefon,elektronik bir Dünya devi!..senin neyine derken birazdaha saygılı olabilirsin mesela...Sony Ericsson seni kaale alacağından değilde forumda saygıyı yitirmemek lazım!!!eminim isteseler tipinde senin bir robot bile yapabilirler...Sony ve Ericsson mobilin uzmanı iki dev ve senin neyine ha...hangi alemdesin sen?..
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mufat 9 yıl
gereksiz geliyor bana.. adam gibi otur pspni psni yap telefon senin neyine..
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JrMaster 9 yıl

mufat

gereksiz geliyor bana.. adam gibi otur pspni psni yap telefon senin neyine..


sony de cıkıp psp ps senin neyine dese hoşuna gidermi
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huseyincarnege 9 yıl
eyer doruysa 2sene sonra türkiyede :)
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santanio 9 yıl
ps3 de linux kurma desteği vardı. bu noktadan yola çıkarsak zaten psp ps3 linux tabanlı sistemler olabilir. en başarılı linux tabanlı telefon için yapılmış işletim sistemi ne = Android.... bu arada şimdiye kadar yapılmıştüm pspphonelar fanatiklerin yaptığı photoshoplar !!! eminim böyle bir cihaz çıkarsa çok güzel olacaktır.
ben işin "nasıl oyun satacak?" kısmına inanılmaz takılmış vaziyetteyim. android market e psp oyununun girmesi bence imkansız. psn store u telefona koymak lazım 2 market olcak nasıl çözülecek anlamış değilim. yıllardır balon haber yapılıyor gibime geliyo. xbox-windowsmobile7 uyumu mantıklı ama google-sony nasıl ortak nokta bulacak...
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JrMaster 9 yıl
sen yeterki ortak nokta iste adamlar her türlü kara kapılarını açıyorlar google ın market uygulamasından satılsa oyunlar ve google adet basına iyi bir miktar bıraksalar ve destekcileri olsalar google seve seve koyar
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thorismund 9 yıl
PSP Go tarzında çıkacağı kesin zaten tasarım olarak daha iyi bişi bekliyorum sonyden eski pspphone resımlerıne bakılınca...Bekleyelim görelim bakalım...
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DH Misafiri 9 yıl
"orjinli" nedir ya bu kadar mı yozlaştınız. Menşei ya da köken de kardeşim. Sensin orjin.
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CyberDiamond 9 yıl
Umarım daha önceki tasarımdan çıkarmazlar telefonu. Tasarımı çok kötüydü.
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yigidoumit 9 yıl
psp oyunlarını destekleyen bir işletim sistemi olması daha mantıklı yoksa ps telefonun ne anlamı var
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yc#1 9 yıl
Arkasında koca bir Android Market desteği varken niye rezil olsun ki Android ile ? Emülasyon vb. yöntemlerle eski oyunları desteklemeye çalışacaklarını tahmin ediyorum. Neticede geriye doğru uyumluluk Sony'nin en büyük silahlarından biri olabilir.
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Erasmus78 9 yıl
İnşaallah Android değildir. PSP ile aynı işletim sistemine sahiptir ve PSP ye çıkmış tüm oyunları destekler. Tek dileğim bu.
Yok Android çıkarsa PSP yi de rezil edecek SE.
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JrMaster 9 yıl

Erasmus78

İnşaallah Android değildir. PSP ile aynı işletim sistemine sahiptir ve PSP ye çıkmış tüm oyunları destekler. Tek dileğim bu.

Yok Android çıkarsa PSP yi de rezil edecek SE.


psp ile aynı işletim sistemi telefonun diğer ozelliklerini saglaya bilecek bir temeldemi ki öyle diyorsunuz ?

psple aynı işletim sistemi olmasına gerek yok sony bilir işini böyle telefona kendine uyumlu oynular cıkartır her yerden para kazanmak lazım yok öyle şuna uysun da elimizdekileri kullanalım diye bir yagmacılık
herkez kendi çıkarını düşünür
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