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    PlayStation Plus abonelikleri indirime girdi: İşte yeni fiyatlar

    Sony, PlayStation Plus abonelikleri için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Essential, Extra ve Deluxe paketlerinin 12 aylık fiyatları indirime girdi. İşte fiyatları...

    PlayStation Plus abonelikleri indirime girdi! İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation Plus aboneliklerinde yeni bir indirim fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında Essential, Extra ve Deluxe paketlerinin 12 aylık abonelik ücretleri düşürüldü. Özellikle daha üst seviye paketleri tercih eden kullanıcılar için yeni fiyatlar önceki liste fiyatlarına kıyasla daha uygun hale geldi.

    PlayStation Plus indirimli fiyatları

    Yeni kampanyayla birlikte PS Plus aboneliklerinin 12 aylık fiyatları, PS Plus Deluxe için 5.560 TL yerine 3.725,20 TL, PS Plus Extra için 4.810 TL yerine 3.607,50 TL ve PS Plus'ın en alt katmanı olan PS Plus Essential için  2.890 TL yerine 2.312 TL olarak sunuluyor. 

    • PS Plus Deluxe: 5.560 TL yerine 3.725,20 TL
    • PS Plus Extra: 4.810 TL yerine 3.607,50 TL
    • PS Plus Essential: 2.890 TL yerine 2.312 TL

    İndirim oranlarına bakıldığında Deluxe paketinde yüzde 33, Extra paketinde yüzde 25, Essential paketinde ise yüzde 20'lik fiyat düşüşü bulunuyor. Böylece üç abonelik seçeneğinde de yıllık üyelik ücretleri daha erişilebilir seviyelere çekilmiş durumda.

    İndirim herkes için geçerli değil

    Ancak kampanyayla ilgili önemli bir ayrıntı bulunuyor. PlayStation Plus sayfasında yer alan bilgilere göre indirim yalnızca uygun kullanıcılar için geçerli. Dolayısıyla tüm PlayStation kullanıcıları aynı fiyatları göremeyebilir. Satın alma öncesinde hesabınıza tanımlanan kampanya fiyatını kontrol etmenizde fayda var.

    Öte yandan Sony, PlayStation Plus oyun kataloğunun zamana, bölgeye ve abonelik planına göre değişebileceğini de hatırlatıyor. Bu nedenle özellikle Extra ve Deluxe paketlerini tercih edecek kullanıcıların güncel oyun listesini incelemesi gerekiyor. Şu an için kampanyanın ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir tarih paylaşılmadı. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların PlayStation Store üzerinden kendi hesaplarına sunulan teklifleri kontrol etmesi gerekiyor.

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