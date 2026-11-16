PlayStation Plus abonelikleri indirime girdi: İşte yeni fiyatlar

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Oynat Sony, PlayStation Plus 12 aylık abonelik paketleri için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Deluxe paket 3.725 liraya, Extra paket 3.607 liraya ve Essential paketi ise 2.312 liraya geriledi. Paketlere göre yüzde 20 ile 33 arasında değişen bu indirimler sayesinde yıllık üyelikler çok daha erişilebilir hale geldi. Ancak indirim sadece belirli hesaplarda geçerli olduğu için PlayStation Store üzerinden teklifinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Plus aboneliklerinde yeni bir indirim fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında Essential, Extra ve Deluxe paketlerinin 12 aylık abonelik ücretleri düşürüldü. Özellikle daha üst seviye paketleri tercih eden kullanıcılar için yeni fiyatlar önceki liste fiyatlarına kıyasla daha uygun hale geldi.

PlayStation Plus indirimli fiyatları

Yeni kampanyayla birlikte PS Plus aboneliklerinin 12 aylık fiyatları, PS Plus Deluxe için 5.560 TL yerine 3.725,20 TL, PS Plus Extra için 4.810 TL yerine 3.607,50 TL ve PS Plus'ın en alt katmanı olan PS Plus Essential için 2.890 TL yerine 2.312 TL olarak sunuluyor.

PS Plus Deluxe: 5.560 TL yerine 3.725,20 TL

PS Plus Extra: 4.810 TL yerine 3.607,50 TL

PS Plus Essential: 2.890 TL yerine 2.312 TL

İndirim oranlarına bakıldığında Deluxe paketinde yüzde 33, Extra paketinde yüzde 25, Essential paketinde ise yüzde 20'lik fiyat düşüşü bulunuyor. Böylece üç abonelik seçeneğinde de yıllık üyelik ücretleri daha erişilebilir seviyelere çekilmiş durumda.

İndirim herkes için geçerli değil

Ancak kampanyayla ilgili önemli bir ayrıntı bulunuyor. PlayStation Plus sayfasında yer alan bilgilere göre indirim yalnızca uygun kullanıcılar için geçerli. Dolayısıyla tüm PlayStation kullanıcıları aynı fiyatları göremeyebilir. Satın alma öncesinde hesabınıza tanımlanan kampanya fiyatını kontrol etmenizde fayda var.

PS Plus Extra ve Premium: Kasım ayında verilecek ücretsiz oyunlar 5 gün önce eklendi

Öte yandan Sony, PlayStation Plus oyun kataloğunun zamana, bölgeye ve abonelik planına göre değişebileceğini de hatırlatıyor. Bu nedenle özellikle Extra ve Deluxe paketlerini tercih edecek kullanıcıların güncel oyun listesini incelemesi gerekiyor. Şu an için kampanyanın ne zaman sona ereceğine ilişkin net bir tarih paylaşılmadı. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların PlayStation Store üzerinden kendi hesaplarına sunulan teklifleri kontrol etmesi gerekiyor.

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PlayStation Plus abonelikleri indirime girdi! İşte yeni fiyatlar

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