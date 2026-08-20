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    PlayStation Plus'tan Eylül 2026'da kaldırılacak oyunlar belli oldu

    PlayStation Plus'ın oyun kataloğu düzenli olarak güncellenmeye devam ediyor. Sony, Eylül 2026'da hizmetten kaldırılacak oyunları açıkladı. Bu ay toplam 10 oyun katalogdan çıkarılacak. 

    PlayStation Plus Eylül 2026'da kaldırılacak oyunlar belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Abonelik tabanlı oyun servislerinde kütüphaneye yeni yapımlar eklenirken bazı oyunlar da belirli sürelerin ardından katalogdan kaldırılıyor. PlayStation Plus'ın Extra ve Premium katmanlarında yer alan oyunlar için de aynı sistem uygulanıyor. Sony'nin açıkladığı yeni listeyle birlikte Eylül ayında erişimden çıkacak yapımlar belli oldu.

    PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar

    Paylaşılan listeye göre Eylül ayında PlayStation Plus oyun kataloğundan ayrılacak 10 yapım bulunuyor. Listede farklı türlerden oyunların yanı sıra Persona 5 Tactica gibi dikkat çeken yapımlar da yer alıyor. Diğer oyunlar ise, EA Sports Madden NFL 26, Romance of the Three Kingdoms 13, Toukiden 2, Bubsy: The Woolies Strike Back, Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue, Toy Story 3, Shadowrun Returns, Shadowrun Hong Kong: Extended Edition ve Shadowrun Dragonfall: Director’s Cut olacak.

    • EA Sports Madden NFL 26
    • Persona 5 Tactica
    • Romance of the Three Kingdoms 13
    • Toukiden 2
    • Bubsy: The Woolies Strike Back
    • Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue
    • Toy Story 3
    • Shadowrun Returns
    • Shadowrun Hong Kong: Extended Edition
    • Shadowrun Dragonfall: Director’s Cut

    Listedeki oyunların tamamı Eylül ayında PlayStation Plus kataloğundan kaldırılacak. Bu nedenle söz konusu yapımlardan herhangi birini oynamayı planlayan abonelerin kaldırılma tarihine kadar oyuna erişmesi gerekiyor. PlayStation Plus Extra ve Premium kapsamında katalogdan çıkarılan oyunlar, aboneliğin devam etmesine rağmen erişime kapatılıyor.

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