PlayStation Plus'tan Eylül 2026'da kaldırılacak oyunlar belli oldu

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar
Paylaşılan listeye göre Eylül ayında PlayStation Plus oyun kataloğundan ayrılacak 10 yapım bulunuyor. Listede farklı türlerden oyunların yanı sıra Persona 5 Tactica gibi dikkat çeken yapımlar da yer alıyor. Diğer oyunlar ise, EA Sports Madden NFL 26, Romance of the Three Kingdoms 13, Toukiden 2, Bubsy: The Woolies Strike Back, Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue, Toy Story 3, Shadowrun Returns, Shadowrun Hong Kong: Extended Edition ve Shadowrun Dragonfall: Director’s Cut olacak.
- EA Sports Madden NFL 26
- Persona 5 Tactica
- Romance of the Three Kingdoms 13
- Toukiden 2
- Bubsy: The Woolies Strike Back
- Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue
- Toy Story 3
- Shadowrun Returns
- Shadowrun Hong Kong: Extended Edition
- Shadowrun Dragonfall: Director’s Cut
Listedeki oyunların tamamı Eylül ayında PlayStation Plus kataloğundan kaldırılacak. Bu nedenle söz konusu yapımlardan herhangi birini oynamayı planlayan abonelerin kaldırılma tarihine kadar oyuna erişmesi gerekiyor. PlayStation Plus Extra ve Premium kapsamında katalogdan çıkarılan oyunlar, aboneliğin devam etmesine rağmen erişime kapatılıyor.
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