PS Plus Şubat 2026 ücretsiz oyunu sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Sony, birkaç gün içinde PlayStation Plus Şubat 2026 oyunları listesini resmi olarak paylaşacak. Önümüzdeki ay PS Plus kataloğuna eklenecek oyunlardan biri şimdiden belli oldu. Bu bilgi, geçmişte PS Plus oyun listelerini birçok kez doğru şekilde açıklayan tanınmış bir kaynak olan Billbil-kun'dan geliyor.

PS Plus Ocak 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium 1 hf. önce eklendi

PS Plus Şubat 2026'nın yıldızı: Undisputed

Undisputed, Şubat 2026'daki PS Plus Essential listesinin en önemli oyunu olacak. Oyunun Şubat ayında kataloğa eklenmesi ve 3 Mart'a kadar oynanabilir kalması bekleniyor. Oyun, üç PS Plus aboneliğinde de yer alacak; yani Essential, Extra ve Premium üyeleri oyun eklendiğinde ücretsiz olarak indirebilecek. Şubat ayında çıkacak diğer oyunlar henüz bilinmiyor olsa da, Sony'nin tüm oyun listesini 28 Ocak Çarşamba günü resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Oyunun kendisine gelince, Undisputed, gerçekçiliğe odaklanarak tasarlanmış, boks odaklı bir oyun. Oyun, hızlı arcade tarzı dövüş yerine gerçekçiliğe ve stratejiye odaklanıyor. Her dövüş, ayak hareketleri, zamanlama, dayanıklılık yönetimi ve pozisyon almanın yumruk atmak kadar önemli olduğu taktiksel bir savaş gibi hissettirmek üzere tasarlanmış. Oyun, oyuncuların amatör turnuvalardan başlayıp şampiyon olana kadar yükselmelerini sağlayan kariyer modu da içeriyor. Oyuncuların vücut tipinden dövmelere, eldivenlerden şortlara kadar her şeyi özelleştirmelerine olanak tanıyan kapsamlı bir karakter oluşturma aracı da mevcut.

Oyunda Muhammed Ali ve Sugar Ray Robinson gibi efsanelerden Canelo Alvarez, Terence Crawford ve Tyson Fury gibi modern yıldızlara kadar 70'ten fazla gerçek boksör yer alıyor.

