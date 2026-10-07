PlayStation Portal OLED geliyor: İlk sertifikasını aldı

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Tam Boyutta Gör Sony'nin PlayStation Portal için yeni bir donanım hazırladığına yönelik iddialar gündemde. Şirketin CFI-Y2000 ve CFI-Y2105 model numaralı iki yeni cihazı Wi-Fi Alliance tarafından sertifikalandırıldı. Yeni cihazların özellikleri ise daha önce ortaya atılan OLED ekranlı Portal iddiasını güçlendiriyor.

Model numarası Portal'ı işaret ediyor

Wi-Fi Alliance kayıtlarına göre Sony Interactive Entertainment'a ait iki cihaz, 21 Eylül tarihinde sertifikasyon sürecinden geçti. Her iki model de oyun konsolu kategorisinde "Computer Entertainment System" olarak listeleniyor. Cihazlarda Android 15 işletim sistemi ve Wi-Fi 5 bağlantısı bulunuyor. Kablosuz bağlantı 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarını desteklerken kayıtlarda 3,5 mm kulaklık girişi ve yalnızca şarj amacıyla kullanılan USB bağlantısı da yer alıyor.

Dikkat çeken noktalardan biri ise Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7 desteğinin listelenmemesi. Yeni cihazların PlayStation Portal ile bağlantısını güçlendiren en önemli detay model numaraları. Mevcut PlayStation Portal, CFI-Y1000 serisini kullanıyor. Bölgesel versiyonlar arasında CFI-Y1001 gibi modeller de bulunuyor.

Sony'nin CFI-Y2000 ve CFI-Y2105 numaralarına geçiş yapması, yeni cihazların mevcut Portal ailesinin devamı niteliğinde bir donanım revizyonu olabileceğini gösteriyor. Bu gelişme, daha önce ortaya atılan bir iddiayı da yeniden gündeme taşıdı. Ocak ayında güvenilir sızıntılarıyla bilinen Kepler_L2, Sony'nin 2026 yılında güncellenmiş bir PlayStation Portal modeli çıkaracağını öne sürmüştü.

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İddiaya göre yeni modelde mevcut 8 inç LCD ekran yerine OLED panel kullanılacaktı. Ancak o dönemde bu iddiayı destekleyen herhangi bir donanım sertifikası bulunmuyordu. Yeni sertifikalar, Sony'nin Portal model numaralandırmasıyla bağlantılı yeni cihazlar üzerinde çalıştığını gösteriyor. Ancak belgelerde ekran boyutu veya panel teknolojisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Dolayısıyla OLED ekran şu an için yalnızca bir söylenti olmaya devam ediyor. Yine de Sony'nin yeni bir PlayStation konsolu hazırladığına dair başka bir işaret bulunmaması ve yeni cihazların doğrudan Portal'ın CFI-Y serisini takip etmesi, OLED Portal ihtimalini güçlendiriyor. Sony'nin yeni donanımı ne zaman tanıtacağı ise şimdilik bilinmiyor. Önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek yeni sertifikalar veya sızıntılar, cihazın ekranı ve diğer donanım özellikleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

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