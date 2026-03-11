PlayStation Store fiyatları mahkemelik oldu: Kritik süreç başladı

1.97 milyar sterlinlik tazminat talebi
Tüketici hakları savunucusu Alex Neill tarafından Sony ve PlayStation Store aleyhine açılan toplu dava İngiltere'de resmen başladı. "PlayStation You Owe Us" adı verilen davada Sony'nin dijital oyun satışında tekel oluşturduğu ve bu sayede kullanıcıları daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya bıraktığı iddia ediliyor. Davanın toplam büyüklüğü ise 1.97 milyar sterline ulaşmış durumda.
Kaçıranlar için davada öne çıkan ana iddia, Sony'nin PlayStation ekosisteminde dijital oyun dağıtımını tamamen kendi kontrolünde tutması. İddialara göre geliştiriciler ve yayıncılar PlayStation platformunda dijital içerik sunabilmek için Sony ile imzalanan Game Developer Publishing Agreement (GDPA) sözleşmesine bağlı kalmak zorunda.
Dava haftalarca sürebilir
Bu sözleşmenin belirli maddeleri, dijital oyunların yalnızca PlayStation Network üzerinden satılmasına izin veriyor ve alternatif mağazaların ortaya çıkmasını engelliyor. Ayrıca davacı taraf, bu yapı nedeniyle Sony'nin dijital oyun satışlarında yaklaşık %30 komisyon uyguladığını ve rekabet olmadığı için fiyatların ortalama %20 daha yüksek kaldığını savunuyor.
Davayı açan tarafın kazanması durumunda 19 Ağustos 2016 - 12 Şubat 2026 tarihleri arasında PlayStation Store’dan dijital oyun veya ek içerik satın alan İngiltere'deki kullanıcılar tazminat almaya hak kazanabilecek. Hesaplamalara göre yaklaşık 12.2 milyon PlayStation kullanıcısı bu kapsamda değerlendiriliyor.
Son olarak Sony ise, dava konusunda farklı bir savunma paylaştı. Şirkete göre konsol pazarının tek başına değerlendirilmesi doğru değil. Kullanıcılar PlayStation 5 veya Xbox Series X gibi farklı platformlar arasında seçim yapabiliyor. Bu nedenle PlayStation Store'un ayrı bir pazar olarak değerlendirilmesi doğru değil.
