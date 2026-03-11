Giriş
    PlayStation Store fiyatları mahkemelik oldu: Kritik süreç başladı

    PlayStation Store'un fiyat politikası nedeniyle Sony'ye açılan toplu dava resmen başladı. İngiltere'de görülen davada toplam 1.97 milyar sterlinlik tazminat talep ediliyor.

    PlayStation Store fiyatları mahkemelik oldu: Kritik süreç başladı Tam Boyutta Gör
    Dijital oyun mağazaları uzun süredir rekabet ve fiyat politikaları açısından tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle konsol ekosistemlerinde oyunların yalnızca platform mağazası üzerinden dağıtılması, zaman zaman rekabet ihlali iddialarını da beraberinde getiriyor. Bu tartışmaların en büyük örneklerinden biri ise şimdi mahkeme sürecine taşınmış durumda.

    1.97 milyar sterlinlik tazminat talebi

    Tüketici hakları savunucusu Alex Neill tarafından Sony ve PlayStation Store aleyhine açılan toplu dava İngiltere'de resmen başladı. "PlayStation You Owe Us" adı verilen davada Sony'nin dijital oyun satışında tekel oluşturduğu ve bu sayede kullanıcıları daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya bıraktığı iddia ediliyor. Davanın toplam büyüklüğü ise 1.97 milyar sterline ulaşmış durumda.

    Kaçıranlar için davada öne çıkan ana iddia, Sony'nin PlayStation ekosisteminde dijital oyun dağıtımını tamamen kendi kontrolünde tutması. İddialara göre geliştiriciler ve yayıncılar PlayStation platformunda dijital içerik sunabilmek için Sony ile imzalanan Game Developer Publishing Agreement (GDPA) sözleşmesine bağlı kalmak zorunda.

    Dava haftalarca sürebilir

    Bu sözleşmenin belirli maddeleri, dijital oyunların yalnızca PlayStation Network üzerinden satılmasına izin veriyor ve alternatif mağazaların ortaya çıkmasını engelliyor. Ayrıca davacı taraf, bu yapı nedeniyle Sony'nin dijital oyun satışlarında yaklaşık %30 komisyon uyguladığını ve rekabet olmadığı için fiyatların ortalama %20 daha yüksek kaldığını savunuyor.

    Davayı açan tarafın kazanması durumunda 19 Ağustos 2016 - 12 Şubat 2026 tarihleri arasında PlayStation Store’dan dijital oyun veya ek içerik satın alan İngiltere'deki kullanıcılar tazminat almaya hak kazanabilecek. Hesaplamalara göre yaklaşık 12.2 milyon PlayStation kullanıcısı bu kapsamda değerlendiriliyor.

    Son olarak Sony ise, dava konusunda farklı bir savunma paylaştı. Şirkete göre konsol pazarının tek başına değerlendirilmesi doğru değil. Kullanıcılar PlayStation 5 veya Xbox Series X gibi farklı platformlar arasında seçim yapabiliyor. Bu nedenle PlayStation Store'un ayrı bir pazar olarak değerlendirilmesi doğru değil.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 2 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 3 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 6 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 6 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

