Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Plex'te veri ihlali: "Şifrenizi değiştirin" mesajı yayınlandı

    Medya akış platformu Plex, yetkisiz kişilerin e-postalara, kullanıcı adlarına, şifrelenmiş parolalara eriştiği veri ihlali yaşadı. Platform, kullanıcıların parolalarını değiştirmelerini öneriyor.

    plex veri ihlali şifrenizi değiştirin uyarısı Tam Boyutta Gör
    Plex, güvenlik ihlali bildirdi ve kullanıcıları hesaplarının güvenliğini sağlamak için harekete geçmeleri konusunda uyardı.

    Plex'in web sitesinde yer alan duyuruya göre, platform, yetkisiz bir üçüncü tarafın veritabanındaki kullanıcı verilerinin sınırlı bir kısmına erişmesiyle oluşan bir güvenlik ihlali yaşadı.

    Hangi veriler ele geçirildi?

    Plex, olayı hızla kontrol altına aldıklarını, erişilen bilgiler arasında e-postalar, kullanıcı adları, güvenli bir şekilde şifrelenmiş parolalar ve kimlik doğrulama verilerinin yer aldığını paylaştı.

    Plex, kullanıcıların öncelikli olarak parolalarını değiştirmeleri ve bağlı tüm cihazlardan çıkış yapmaları hususunda uyarıyor. Ayrıca iki faktörlü kimlik doğrulamanın açılması gerektiğini hatırlatıyor.

    Plex şifre sıfırlama linki

    Plex iki adımlı doğrulama açma

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 17 saat önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 18 saat önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 19 saat önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 20 saat önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayşe şiiri bisiklet sürmenin zararları otomatik araba kapatma sırası eski sevgilim istek attı ama yazmıyor seyrek sakal

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum