Plex'te veri ihlali: "Şifrenizi değiştirin" mesajı yayınlandı

Plex'in web sitesinde yer alan duyuruya göre, platform, yetkisiz bir üçüncü tarafın veritabanındaki kullanıcı verilerinin sınırlı bir kısmına erişmesiyle oluşan bir güvenlik ihlali yaşadı.
Hangi veriler ele geçirildi?
Plex, olayı hızla kontrol altına aldıklarını, erişilen bilgiler arasında e-postalar, kullanıcı adları, güvenli bir şekilde şifrelenmiş parolalar ve kimlik doğrulama verilerinin yer aldığını paylaştı.
Plex, kullanıcıların öncelikli olarak parolalarını değiştirmeleri ve bağlı tüm cihazlardan çıkış yapmaları hususunda uyarıyor. Ayrıca iki faktörlü kimlik doğrulamanın açılması gerektiğini hatırlatıyor.
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?