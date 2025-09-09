Plex'te veri ihlali: "Şifrenizi değiştirin" mesajı yayınlandı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Plex, güvenlik ihlali bildirdi ve kullanıcıları hesaplarının güvenliğini sağlamak için harekete geçmeleri konusunda uyardı.

Plex'in web sitesinde yer alan duyuruya göre, platform, yetkisiz bir üçüncü tarafın veritabanındaki kullanıcı verilerinin sınırlı bir kısmına erişmesiyle oluşan bir güvenlik ihlali yaşadı.

Hangi veriler ele geçirildi?

Plex, olayı hızla kontrol altına aldıklarını, erişilen bilgiler arasında e-postalar, kullanıcı adları, güvenli bir şekilde şifrelenmiş parolalar ve kimlik doğrulama verilerinin yer aldığını paylaştı.

Plex, kullanıcıların öncelikli olarak parolalarını değiştirmeleri ve bağlı tüm cihazlardan çıkış yapmaları hususunda uyarıyor. Ayrıca iki faktörlü kimlik doğrulamanın açılması gerektiğini hatırlatıyor.

