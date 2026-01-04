Giriş
    Plug-in hibrit otomobiller alanları üzüyor: Arıza oranı diğerlerinden çok daha yüksek

    Consumer Reports tarafından yayımlanan son rapor, plug-in hibrit otomobillerin (PHEV)  benzinli araçlara kıyasla çok daha fazla sorun çıkardığını gösteriyor. Veriler dikkat çekici.

    Plug-in hibrit otomobillerde arıza oranı şaşırtıcı seviyede Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında içten yanmalı motorlardan elektrikliye geçiş süreci hızlandıkça, bu dönüşümün ara çözümü olarak görülen plug-in hibrit (PHEV) otomobiller de önemli bir yer edindi. Hem elektrikli sürüş imkânı sunmaları hem de menzil kaygısını ortadan kaldırmaları nedeniyle PHEV’ler, özellikle tam elektrikli araçlara temkinli yaklaşan kullanıcılar için cazip bir alternatif olarak pazarlanıyor. Ancak ABD merkezli Consumer Reports tarafından yayımlanan son rapor, bu araçlara yönelik iyimser tabloyu ciddi biçimde sarsıyor.

    Consumer Reports’un 2020–2025 yılları arasında satılan araçları kapsayan yeni araştırmasına göre plug-in hibrit otomobiller, geleneksel benzinli araçlara kıyasla ortalama yüzde 80 daha fazla sorun çıkarıyor. Araştırma, 380 binden fazla araç sahibinden toplanan geri bildirimlere dayanıyor ve plug-in hibritlerin, hem kullanıcı deneyimi hem de uzun vadeli güvenilirlik açısından beklenen performansı sunmakta zorlandığını ortaya koyuyor. Üstelik bu tablo, artık üretimden kalkmış bazı sorunlu modellerle sınırlı değil; hâlen yollarda olan güncel PHEV’ler de bu düşük performansta önemli pay sahibi.

    Araştırmada Mazda CX-90 PHEV, Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee 4xe ve Volvo XC60 PHEV gibi nispeten yeni ve popüler modellerin de yer aldığı görülüyor. Bu araçların tamamı, plug-in hibrit segmentinin genel güvenilirlik puanını aşağı çeken modeller arasında sayılıyor. Consumer Reports’a göre bu durum, PHEV’lerin teoride sunduğu avantajların pratikte ciddi teknik sorunlarla gölgelendiğini gösteriyor.

    Plug-in Hibritler, Klasik Hibrit Otomobillerden Çok Daha Sorunlu

    Consumer Reports'un raporu, standart hibrit otomobiller ile plug-in hibritler arasındaki kritik farkı da net biçimde ortaya koyuyor. Araştırmaya göre “klasik hibrit” olarak adlandırılan ve harici şarj gerektirmeyen modeller (Toyota Prius gibi) benzinli araçlara kıyasla ortalama yüzde 15 daha az sorun yaşatıyor. Bu araçlarda elektrik motoru ve batarya, sistemi karmaşıklaştırmak yerine benzinli motoru destekleyen tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Buna karşın hem tamamen elektrikli otomobiller hem de plug-in hibritler, çok daha büyük bataryalar, harici şarj altyapısı ve karmaşık yazılım sistemleri nedeniyle benzinli araçlara göre yaklaşık yüzde 80 daha fazla problem bildirimi almış durumda. Consumer Reports’a göre plug-in hibritler, hem içten yanmalı motorun hem de elektrikli sistemlerin zorluklarını aynı anda taşıdığı için güvenilirlik açısından en dezavantajlı kategori hâline geliyor.

    Consumer Reports’un otomotiv testlerinden sorumlu yöneticisi Jake Fisher, bu farkın temel nedenlerinden birinin teknoloji olgunluğu olduğunu söylüyor. Fisher’a göre elektrikli ve plug-in hibrit araçlar görece yeni tasarımlar olduğu için hâlâ “çocukluk hastalıkları” yaşıyor; buna karşılık klasik hibrit sistemler neredeyse 30 yıllık bir geçmişe sahip ve çok daha rafine durumda.

    Plug-in Hibrit Otomobillerde Yazılım Temelli Sorunlar Öne Çıkıyor

    Araştırma, yalnızca motor veya batarya kaynaklı sorunlara da işaret etmiyor. Aksine, bildirilen problemlerin önemli bir kısmı yazılım temelli. Bilgi-eğlence sistemleri, navigasyon yazılımları ve araç içi dijital kontroller, kullanıcıların en sık şikâyet ettiği alanlar arasında yer alıyor. Bu da modern otomobillerde artan yazılım karmaşıklığının, güvenilirlik üzerinde ne kadar belirleyici hâle geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

    Marka bazında bakıldığında ise tablo daha da netleşiyor. Tesla, Cybertruck hariç olmak üzere, önceki yıllara kıyasla güvenilirliğini en çok artıran üretici olarak öne çıkıyor. Araştırmaya göre Model Y, şu anda piyasadaki en güvenilir yeni elektrikli konumunda. Buna karşın Hyundai, Kia ve Genesis’in elektrikli modelleri, paylaşılan şarj ve güç kontrol bileşenlerindeki kronik sorunlar nedeniyle sınıfının en alt sıralarında yer alıyor.

    Benzer bir durum General Motors cephesinde de görülüyor. GM’in Ultium platformunu kullanan Chevrolet Blazer EV ve Cadillac Lyriq gibi modeller, ortalamanın altında güvenilirlik puanlarına sahip. Hatta Honda markasının genel güvenilirlik algısına rağmen, GM iş birliğiyle geliştirilen Honda Prologue da bu tablodan olumsuz etkilenmiş durumda.

    Tüm bu veriler, plug-in hibritlerin hem üreticiler hem de tüketiciler için “kazan-kazan” bir çözüm olmaktan uzaklaştığını düşündürüyor. ABD’de birçok üretici, elektrikli araçlara olan talepteki dalgalanma nedeniyle PHEV modellerine yönelirken; Volkswagen’in Scout Motors markasında olduğu gibi bazı firmalar tamamen elektrikli planlarından geri adım atıyor. Ancak Consumer Reports’un ortaya koyduğu tablo, bu yönelimin ciddi riskler barındırdığını gösteriyor.

