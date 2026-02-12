Pluribus'un 2. sezonu beklenenden daha geç gelebilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2025'te en çok ses getiren dizilerden biri de Apple TV'de ekrana gelen Pluribus oldu. Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı olarak tanıdığımız Vince Gilligan'ın imzasını taşıyan dizi, tahmin edildiği gibi izleyicilerden büyük ilgi gördü ve Apple TV'nin bugüne kadar en çok izlenen dizisi oldu.

Apple, daha en baştan diziye iki sezon için onay vermişti. Bu yüzden yaratıcı ekibin daha ilk sezon bile başlamadan 2. sezon üzerinde çalışma fırsatı vardı. Dolayısıyla iki sezon arasındaki aranın o kadar uzun olmayacağı düşünülüyordu. Ancak görünen o ki Vince Gilligan ve ekibi bu konuda seyircileri hayal kırıklığına uğratacak. Çünkü Gilligan şimdi, 2. sezonu bu yıl beklememiz gerektiğini söylüyor.

Pluribus 2. Sezon, 2027'den Önce Yayınlanmayacak

Şu anda 2. sezonun senaryoları üzerinde çalıştıklarını söyleyen Vince Gilligan, bunun zaman alan bir süreç olduğuna dikkat çekti. Her yıl yeni bir sezonla izleyicilerin karşısına çıkan The Pitt'e atıfta bulunan Gilligan, Pluribus için böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Yani anlayacağınız iki sezon arasındaki ara bir yıldan çok daha uzun olacak.

Steve Carell'li komedi dizisi Rooster'ın fragmanı yayınlandı 4 gün önce eklendi

Pluribus'un hikâyesinin merkezinde ünlü bir yazar olan Carol Sturka yer alıyor. Yeni kitabının tanıtımı için çıktığı tur kapsamında Albuquerque, New Mexico'ya gelen Carol, burada tuhaf bir salgının ortasında kalıyor. Şehirde hızla yayılan bir virüs, herkesi bir anda mutlu ve hoşnut bireylere dönüştürürken, bir tek Carol "normal" kalıyor.

Pluribus'un başrolünde, Better Call Saul ile çıkış yapan Rhea Seehorn yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor ve Samba Schutte eşlik ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: