Pluribus'un 2. sezonu için beklenen haber geldi: Apple'ın sevilen dizisi geri dönüyor

Pluribus'un 2. Sezonunun Çekimlerine Başlandı
Bu hafta gelen haberler ise 2. sezonun artık ekranlara gelmeye daha yakın olduğunu gösteriyor. Zira bu hafta Pluribus'un yeni sezonu için sete geri dönüldü ve 2. sezon çekimlerine resmi olarak başlandı.
Apple, Pluribus'un 2. sezonu için henüz bir yayın tarihi paylaşmış değil. Ancak artık çekim aşamasına geçilmiş olması, yeni sezonu 2027'de izleme şansımızın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.
Pluribus'un hikâyesinin merkezinde ünlü bir yazar olan Carol Sturka yer alıyor. Yeni kitabının tanıtımı için çıktığı tur kapsamında Albuquerque, New Mexico'ya gelen Carol, burada tuhaf bir salgının ortasında kalıyor. Şehirde hızla yayılan bir virüs, herkesi bir anda mutlu ve hoşnut bireylere dönüştürürken, bir tek Carol "normal" kalıyor.
Dizinin başrolünde, Better Call Saul ile çıkış yapan Rhea Seehorn yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor ve Samba Schutte eşlik ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: