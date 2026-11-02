Pluribus'un 2. sezonu için beklenen haber geldi: Apple'ın sevilen dizisi geri dönüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı olarak tanıdığımız Vince Gilligan'ın imzasını taşıyan Pluribus, geçtiğimiz yıl ekrana gelen ilk sezonuyla büyük yankı uyandırdı. Apple TV'nin en çok izlenen dizisine dönüşen Pluribus, öyle Breaking Bad kadar beğenilmedi belki ama yine övgü toplamayı başardı. Bu yüzden şimdi dizinin 2. sezonu da merakla bekleniyor.

Pluribus'un 2. Sezonunun Çekimlerine Başlandı

Bu hafta gelen haberler ise 2. sezonun artık ekranlara gelmeye daha yakın olduğunu gösteriyor. Zira bu hafta Pluribus'un yeni sezonu için sete geri dönüldü ve 2. sezon çekimlerine resmi olarak başlandı.

Apple, Pluribus'un 2. sezonu için henüz bir yayın tarihi paylaşmış değil. Ancak artık çekim aşamasına geçilmiş olması, yeni sezonu 2027'de izleme şansımızın oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

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Pluribus'un hikâyesinin merkezinde ünlü bir yazar olan Carol Sturka yer alıyor. Yeni kitabının tanıtımı için çıktığı tur kapsamında Albuquerque, New Mexico'ya gelen Carol, burada tuhaf bir salgının ortasında kalıyor. Şehirde hızla yayılan bir virüs, herkesi bir anda mutlu ve hoşnut bireylere dönüştürürken, bir tek Carol "normal" kalıyor.

Dizinin başrolünde, Better Call Saul ile çıkış yapan Rhea Seehorn yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Karolina Wydra, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor ve Samba Schutte eşlik ediyor.

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