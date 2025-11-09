Breaking Bad'in yaratıcısının yeni dizisi Pluribus, performansıyla Apple'ın yüzünü güldürüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Breaking Bad ve Better Call Saul gibi televizyon tarihine damga vurmuş iki dizinin yaratıcısı olan Vince Gilligan, bu hafta yeni dizisi Pluribus'u izleyicilerin beğenisine sundu. Bilim-kurgu türündeki dizi, Apple TV'de (eski adıyla Apple TV+) izleyici ile buluştu. Vince Gilligan imzası taşımasıyla beklenti yaratan Pluribus, en azından ilk iki bölümü itibarıyla bu beklentileri fazlasıyla karşılamış gibi görünüyor.

Pluribus Eleştirmenlerden Tam Not Aldı

Bugün itibarıyla Pluribus'un Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı 100 üzerinden 100. İzleyici puanı ise 85. Aynı şekilde IMDb puanı da oldukça etkileyici. Dizinin IMDb'deki izleyici puanı bugün itibarıyla 9'da. Tüm bunlar, dizinin hem eleştirmenleri hem de izleyicileri etkilemeyi başardığını gösteriyor. Nitekim dizi şu anda eleştirmen puanıyla tüm Apple TV dizileri arasında ilk sırayı almış durumda.

Pluribus, tahmin edildiği gibi izleyicilerden büyük ilgi gördü. Şimdilik sadece ilk iki bölümü yayınlanan Pluribus, Apple TV'deki Ted Lasso, Severance, The Last Frontier gibi dizileri geride bırakarak haftalık tabloda ilk sıraya oturdu. Apple henüz izlenme sayılarını paylaşmamış olsa da başka kaynaklardan gelen ilk veriler, dizinin oldukça etkileyici bir çıkış yaptığına işaret ediyor.

Pluribus'un merkezinde ünlü bir yazar olan Carol Sturka yer alıyor. Yeni kitabının tanıtımı için çıktığı tur kapsamında Albuquerque, New Mexico'ya gelen Carol, burada tuhaf bir salgının ortasında kalıyor. Şehirde hızla yayılan bir virüs, herkesi bir anda mutlu ve hoşnut bireylere dönüştürürken, bir tek Carol "normal" kalıyor. Apple, paylaştığı kısa tanıtım yazısında Pluribus'u şöyle tanımlıyor: "Farklı türleri harmanlayan bu özgün dizide dünyanın en mutsuz insanı, dünyayı mutluluktan kurtarmak zorundadır."

