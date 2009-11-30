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PNY bellek veya ekran kartı satın alan kullanıcılarına ücretsiz film indirme fırsatı sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PNY bellek veya ekran kartı satın alan kullanıcılarına ücretsiz film indirme fırsatı sunuyor
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Donanım üreticisi PNY tatil sezonu için Sony Pictures Home Entertainment ile iş birliğine giderek flash bellek, bellek ve ekran kartı satın alan kullanıcılara ücretsiz film indirme fırsatı sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamada 35 filmi kapsayan bu yeni kampanya çerçevesinde Attaché serisi 8GB ve 16GB USB bellekler, Optima serisi SDHC ve Micro SDHC bellek kartlarından herhangi bir ürün satın alan kullanıcılar, diledikleri bir filmi, GeForce 200 serisi PNY ekran kartı satın alan kullanıcıların ise diledikleri iki filmi indirebilecekleri belirtilirken filmler arasında The Da Vinci Code, 21, Hitch, Big Daddy, As Good As It Gets, Godzilla, SWAT ve Muppets from Space gibi yapımların yer aldığı kampanyanın bugün başladığı ve en azından şu an için sadece ABD'de geçerli olduğu açıklandı.


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emreonal69 10 yıl
Biz o imkana zaten sahibiz :)
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sahafiec 10 yıl
@emreonal69
resmi imkanlardan bahsediliyor hocam...
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