POCO'dan iddialı açıklama: F6 Pro, Samsung Galaxy S24+'tan daha iyi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör POCO markası 23 Mayıs'ta yeni POCO F6 serisini tanıtacak. Şirket lansmana sayılı günler kala yeni akıllı telefonlarına dikkat çekmek için ilgi çekici bir tanıtım kampanyasına imza attı. Yayınlanan son poster oldukça iddialı detaylar barındırıyor.

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POCO yayınladığı görselde 23 Mayıs'ta resmiyet kazanacak F6 Pro modelini Samsung'un amiral gemisi Galaxy S24+ telefonu ile karşılaştırdı. Kampanya tüketicilere F6 Pro'nun Galaxy S24+'tan daha iyi olduğunu yasıtmayı amaçlıyor. Peki hangi kriterlere göre?

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Fiyat açısından da daha avantajlı olacak

Postere bakıldığında POCO F6 Pro'nun işlemci, pil ve şarj hızı bakımından S24+ modelini geride bıraktığı görülüyor. Aynı zamanda AMOLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe ve parlaklığa sahip. Bunun dışında tasarım olarak premium metal çerçeve kullanımına dikkat çekilmesi de detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör Tüm bunlara ek olarak fiyat konusunda yine POCO F6 Pro'nun daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Fiyat bölümündeki ibarelere bakılırsa cihazın 16 GB + 1 TB'lık en üst versiyonu bile Samsung'un amiral gemisinden daha ucuza satılacak. Bakalım POCO F6 Pro iddialı çıkışıyla pazarda dengeleri sarsabilecek mi?

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