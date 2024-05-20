POCO'dan iddialı açıklama: F6 Pro, Samsung Galaxy S24+'tan daha iyi

POCO yayınladığı görselde 23 Mayıs'ta resmiyet kazanacak F6 Pro modelini Samsung'un amiral gemisi Galaxy S24+ telefonu ile karşılaştırdı. Kampanya tüketicilere F6 Pro'nun Galaxy S24+'tan daha iyi olduğunu yasıtmayı amaçlıyor. Peki hangi kriterlere göre?
Fiyat açısından da daha avantajlı olacak
Postere bakıldığında POCO F6 Pro'nun işlemci, pil ve şarj hızı bakımından S24+ modelini geride bıraktığı görülüyor. Aynı zamanda AMOLED ekranı daha yüksek çözünürlüğe ve parlaklığa sahip. Bunun dışında tasarım olarak premium metal çerçeve kullanımına dikkat çekilmesi de detaylar arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.