    Poco F8 serisi beklenenden erken mi geliyor? İşte ortaya çıkan bilgiler

    Poco F8 serisi için ilk resmi tanıtımlar yayınlandı. Yeni işlemci ve akustik tasarımla gelen serinin Aralık ayında duyurulması bekleniyor. İşte serinin detayları:

    Poco F8 serisi beklenenden erken mi geliyor? İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Poco F8 serisi, markanın küresel hesapları üzerinden paylaşılan ilk resmi tanıtımla gün yüzüne çıktı. Poco F8 serisi hakkında uzun süredir devam eden erken çıkış iddiaları böylece doğrulanmış oldu. İlk paylaşım, serinin yalnızca işlemci gücüne değil, aynı zamanda tamamen yenilenmiş bir ses mimarisine de odaklanacağına işaret ediyor.

    Poco F8 serisi, Aralık ayında piyasaya sürülebilir

    Poco, tanıtım görseli ile birlikte yeni serinin yalnızca yüksek performans odaklı bir işlemci taşıyacağına dair beklentileri değil, bununla birlikte tamamen yenilenmiş bir akustik tasarımla geleceğini de açıkladı. Poco’nun bu noktada yaptığı iyileştirmeler, özellikle mobil oyunlarda ve multimedya kullanımında daha zengin, daha derin ve daha temiz bir ses deneyimi hedefliyor. 

    Paylaşılan görüntülerde doğrudan model isimleri belirtilmese de görülen tasarım, markanın kısa süre içinde Poco F8 Pro ve Poco F8 Ultra’yı küresel pazara sunmaya hazırlandığını ortaya koyuyor. Aralık ayında yapılması beklenen lansmanın, Poco’nun önceki çıkış takvimlerine kıyasla önemli ölçüde daha erken olması dikkat çekiyor. Bu hızlı geçiş, özellikle Çin pazarında hızla yenilenen Redmi modelleriyle senkronizasyon sağlamak için yapılmış olabilir.

    Sızıntılara göre Poco F8 serisi, Çin’e özel olarak geliştirilen Redmi K90 ve K90 Pro Max modellerinin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Ancak bu yeniden markalama sürecinin tamamen birebir olmadığı, bazı farklılıkların bulunduğu da belirtiliyor. Öne çıkan fark ise pil kapasitesi. Poco F8 Pro ve Poco F8 Ultra’nın Çin versiyonlarına kıyasla daha küçük pillerle geleceği iddia ediliyor. Bu durum, cihazların daha ince bir tasarım benimsemesi, daha iyi soğutma sisteminin entegre edilmesi veya uluslararası pazarların güvenlik/sertifikasyon gereklilikleri nedeniyle yapılmış olabilir.

    Serinin işlemci tarafı ise dikkat çekici yeniliklerle geliyor. Poco F8 Pro’nun Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacağı, Poco F8 Ultra’nın ise daha gelişmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformuna sahip olacağı belirtiliyor. Bu yonga setleri, özellikle yapay zeka işlemede sunduğu yüksek hız, düşük güç tüketimi ve gelişmiş grafik performansıyla öne çıkıyor. Bu sayede Poco F8 serisinin, üst segment oyuncu telefonlarıyla rekabet edebilecek kapasitede olduğu görülüyor.

    Şirketin planları yalnızca Pro ve Ultra modelleriyle sınırlı değil. Seride ayrıca standart bir Poco F8 modelinin de yer alması bekleniyor. Bu cihazın ise Çin’de henüz tanıtılmamış olan Redmi Turbo 5 Pro’nun küresel versiyonu olacağı söyleniyor. Eğer bu bilgi doğrulanırsa, Poco F8’in segmentindeki diğer modellerden daha uygun fiyatlı ama güçlü bir alternatif sunma ihtimali yüksek görünüyor. Bu, Poco’nun seriyi hem üst segment hem de güçlü orta-üst segmentte konumlandırmak istediğini gösteriyor.

