Poco F8 Ultra Geekbench'te göründü: 8 Elite Gen 5 ve dahası

Tam Boyutta Gör Poco F8 Ultra, küresel lansman öncesinde Geekbench'te ortaya çıktı ve cihazın teknik özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başlıyor.Sertifikasyon süreçleri dünya genelinde hızlanırken, Poco F8 Pro kutusunda görülen "Sound by Bose" ibaresi de serinin premium ses tarafına daha fazla ağırlık vereceğini doğruluyor.

Poco F8 Ultra Geekbench'te göründü

Geekbench kaydı, Poco F8 Ultra'nın Qualcomm’un en güncel üst seviye platformu olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile çalıştığını doğruluyor. Test edilen modelde 16GB RAM bulunuyor ve cihaz Android 16 tabanlı yazılımla testten geçmiş durumda. Lansman sırasında arayüz tarafında HyperOS 3.0'a yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Poco F8 Ultra'nın teknik tarafta henüz tüm detayları açıklanmış değil. Ancak modelin Redmi K90 Pro Max'in yeniden markalanmış versiyonu olacağı beklentisi güçlenmiş durumda. Bu doğrultuda cihazın 6.9 inç boyutunda, 120Hz tazeleme hızına sahip 1200x2608 AMOLED ekrana, 3.500 nit maksimum parlaklığa ve 2.560Hz PWM desteğine sahip olması bekleniyor.

Poco F8 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı: Yakında geliyor 3 hf. önce eklendi

Depolama tarafında 1TB’a kadar seçenekler, üçlü arka kamera kurulumunda ise OIS destekli 50 MP ana sensör, 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açı kamera bulunacak.

Ayrıca modelin iki stereo hoparlöre ek olarak arka bölümde yer alan woofer ile güçlendirilmiş Bose imzalı ses sistemiyle geleceğini söyleyelim. 7.560 mAh kapasiteli batarya ise 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle eşleştiriliyor olacak. POCO F8 ve Xiaomi 17 modellerinin yıl bitmeden küresel pazar için tanıtılması bekleniyor.

