Poco F8 Ultra Geekbench'te göründü: 8 Elite Gen 5 ve dahası

Poco F8 Ultra Geekbench'te göründü
Geekbench kaydı, Poco F8 Ultra'nın Qualcomm’un en güncel üst seviye platformu olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile çalıştığını doğruluyor. Test edilen modelde 16GB RAM bulunuyor ve cihaz Android 16 tabanlı yazılımla testten geçmiş durumda. Lansman sırasında arayüz tarafında HyperOS 3.0'a yer verilmiş.
Depolama tarafında 1TB’a kadar seçenekler, üçlü arka kamera kurulumunda ise OIS destekli 50 MP ana sensör, 5x optik yakınlaştırmalı 50 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açı kamera bulunacak.
Ayrıca modelin iki stereo hoparlöre ek olarak arka bölümde yer alan woofer ile güçlendirilmiş Bose imzalı ses sistemiyle geleceğini söyleyelim. 7.560 mAh kapasiteli batarya ise 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğiyle eşleştiriliyor olacak. POCO F8 ve Xiaomi 17 modellerinin yıl bitmeden küresel pazar için tanıtılması bekleniyor.