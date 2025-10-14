Giriş
    Poco F8 Ultra Geekbench'te göründü: Sınıfının en hızlısı

    Redmi K90 Pro, Geekbench'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle göründü. Poco F8 Ultra adıyla küresel pazara çıkacak model, yeni amiral gemisi katili olabilir.

    Poco F8 Ultra Geekbench'te göründü: Sınıfının en hızlısı Tam Boyutta Gör
    Poco'nun yeni amiral gemisi serisi Poco F8 serisinin, önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Serinin, Poco F8 Pro ve Poco F8 Ultra modellerinden oluşacağı söylenirken, ilk model kıyaslama platformlarında görünmeye başladı. Redmi K90 Pro'yu temel alacak F8 Ultra, Snapdragon 9 Elite Gen 5 ile Geekbench 6.5 veritabanında göründü.

    Poco F8 Ultra Geekbench'te göründü

    Geekbench listesinde 25102RKBEC model numarasıyla görünen telefon, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Test sonuçlarına göre iki çekirdek 4.21 GHz, altı çekirdek ise 3.6 GHz hızında çalışıyor. Cihaz 16 GB RAM ve Android 16 işletim sistemiyle test edildi. Tek çekirdek puanı 3559, çoklu çekirdek puanı ise 11.060.

    Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Redmi K90 Pro, serinin en uzun pil ömrünü sunacak. Cihaz, 7000 mAh ila 7500 mAh kapasite aralığında büyük bir batarya ve 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ayrıca 50W kablosuz şarj özelliği de sunulacak. Kamera tarafında cihazın 50 MP Light Fusion 950 ana sensör, 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP Samsung JN5 periskop telefoto lensle geleceği belirtiliyor.

    Ekran tarafında 6.59 inç düz RGB OLED LTPS panel kullanılacak. Ekran, 120 Hz yenileme hızına ve 1.5K çözünürlüğe sahip olacak. Cihazda ayrıca USB 3.0 bağlantı noktası, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ve IP68 seviyesinde suya dayanıklılık özellikleri bekleniyor.

    Digital Chat Station, Redmi K90 Pro'nun yalnızca teknik açıdan değil, tasarım ve ses kalitesinde de üst düzeyde iyileştirmeler içerdiğini belirtiyor. Bu modelin yaklaşık 4000 yuan (yaklaşık 560 dolar) seviyesinde fiyatlandırılması bekleniyor. Bu da özellikle orta-üst sınıf rekabetinde sınırları zorlayabilir.

