Poco F8 Ultra özellikleri sızdırıldı: Kamerada en iyisi olacak

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17 serisinin Çin'de piyasaya sürülmesinin ardından, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip bir sonraki cihaz Redmi K90 Pro olacak. Bu telefon, küresel olarak Poco F8 Ultra olarak adlandırılacak. Poco F serisi, genellikle kameralarından ödün vererek mükemmel performans sunan telefonlar sunuyordu ancak bu durum F8 Ultra ile değişecek gibi görünüyor.

Poco F8 Ultra özellikleri nasıl olacak?

Poco F8 Ultra, Xiaomi 17 ile aynı kamera donanımını kullanacak gibi görünüyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili telefon, OVX9500 ana kameraya sahip olacak. Sensörün hangi markaya ait olduğu belirsiz ancak 50 MP'lik bir sensör olduğu ve periskop lensin altında 50 MP JN5 ile hem selfie hem de ultra geniş açılı çekim yapabilen OV50M'nin de bu sensöre eşlik ettiği söyleniyor.

Poco F8 Ultra'nın 7000 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Selefi, 5300 mAh bataryadan güç aldığından önemli bir yükseltme olacak. Batarya, 100W kablolu hızlı şarjı destekleyecek. 120 Hz'e kadar yenileme hızı, 1.5K/2K çözünürlük sağlayan LTPO OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Güvenlik için, ultrasonik parmak izi sensörü olacak. Toz ve suya dayanıklılık için, IP69 sertifikalı olacak.

Poco F8 Ultra’nın Mart ayında küresel çapta tanıtılan Poco F7 Ultra’nın yerini alması bekleniyor. Poco F7 Ultra, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 3200 nit maksimum parlaklık, WQHD+ çözünürlük sağlayan 6.67 inç AMOLED ekrana sahip. Snapdragon 8 Elite işlemcili telefon, 16 GB RAM (LPDDR5X) RAM, 512 GB’a kadar depolama alanıyla (UFS 4.1) geliyor. Poco F7 Ultra Türkiye fiyatı 49.000 TL.

