Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Poco F8 Ultra özellikleri sızdırıldı: Kamerada en iyisi olacak

    Yakında tanıtılacak Redmi K90 Pro, Çin dışında Poco F8 Ultra olarak çıkış yapacak. Poco F8 Ultra, üst düzey kamera sistemine sahip ilk Poco cihazı olacak.       

    Poco F8 Ultra özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 serisinin Çin'de piyasaya sürülmesinin ardından, Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip bir sonraki cihaz Redmi K90 Pro olacak. Bu telefon, küresel olarak Poco F8 Ultra olarak adlandırılacak. Poco F serisi, genellikle kameralarından ödün vererek mükemmel performans sunan telefonlar sunuyordu ancak bu durum F8 Ultra ile değişecek gibi görünüyor.

    Poco F8 Ultra özellikleri nasıl olacak?

    Poco F8 Ultra, Xiaomi 17 ile aynı kamera donanımını kullanacak gibi görünüyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili telefon, OVX9500 ana kameraya sahip olacak. Sensörün hangi markaya ait olduğu belirsiz ancak 50 MP'lik bir sensör olduğu ve periskop lensin altında 50 MP JN5 ile hem selfie hem de ultra geniş açılı çekim yapabilen OV50M'nin de bu sensöre eşlik ettiği söyleniyor.

    Poco F8 Ultra'nın 7000 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Selefi, 5300 mAh bataryadan güç aldığından önemli bir yükseltme olacak. Batarya, 100W kablolu hızlı şarjı destekleyecek. 120 Hz'e kadar yenileme hızı, 1.5K/2K çözünürlük sağlayan LTPO OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Güvenlik için, ultrasonik parmak izi sensörü olacak. Toz ve suya dayanıklılık için, IP69 sertifikalı olacak.

    Poco F8 Ultra’nın Mart ayında küresel çapta tanıtılan Poco F7 Ultra’nın yerini alması bekleniyor. Poco F7 Ultra, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, 3200 nit maksimum parlaklık, WQHD+ çözünürlük sağlayan 6.67 inç AMOLED ekrana sahip. Snapdragon 8 Elite işlemcili telefon, 16 GB RAM (LPDDR5X) RAM, 512 GB’a kadar depolama alanıyla (UFS 4.1) geliyor. Poco F7 Ultra Türkiye fiyatı 49.000 TL.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 6 saat önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en az yakan scooter bmw 520i hangi yağ kullanılır en iyi şerit led markası toyota yaris en çok tutulan modeli hangisi aleviye kız verilmez mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum