Poco F8 Ultra ve F8 Pro resmiyet kazandı: Yakında geliyor

Poco F8 Ultra ve F8 Pro doğrulandı
IMDA belgelerinde F8 Ultra, model numarası 25102PCBEG, F8 Pro ise 2510DPC44G olarak listeleniyor. Aynı veri tabanında ayrıca Xiaomi 17'nin global versiyonu (25113PN0EG) ve Redmi Note 15 (4G) (2510DRA23E) de yer alıyor. Böylece listelenen tüm modellerin küresel pazar hazırlıkları hız kazanmış durumda.
F8 Pro ise bir önceki nesil Snapdragon 8 Elite platformunu kullanacak. Her iki modelin de 6.59 inç 2K OLED ekran, 7.500 mAh pil, 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Redmi'nin daha önce paylaştığı tasarım görsellerine göre Poco F8 Ultra, arka bölümünde dikdörtgen formda ve Bose imzalı ses sistemini vurgulayan büyük bir kamera adasına sahip olacak.
Ayrıca Pro Max modelinde (dolayısıyla F8 Ultra'da) periskop telefoto lens kullanıldığı görülüyor. POCO F8 ve Xiaomi 17 modellerinin yıl bitmeden küresel pazar için tanıtılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
