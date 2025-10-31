Poco F8 Ultra ve F8 Pro resmiyet kazandı: Yakında geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markası POCO, yeni alt amiral gemisi telefonları F8 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Tayland'ın NBTC veri tabanında görünen Poco F8 Ultra ve F8 Pro, şimdi de Singapur IMDA sertifikasyon platformunda onay aldı. Ayrıca yeni listede Xiaomi 17 modeli listelendi.

Poco F8 Ultra ve F8 Pro doğrulandı

IMDA belgelerinde F8 Ultra, model numarası 25102PCBEG, F8 Pro ise 2510DPC44G olarak listeleniyor. Aynı veri tabanında ayrıca Xiaomi 17'nin global versiyonu (25113PN0EG) ve Redmi Note 15 (4G) (2510DRA23E) de yer alıyor. Böylece listelenen tüm modellerin küresel pazar hazırlıkları hız kazanmış durumda.

Tam Boyutta Gör Poco F8 Ultra ve F8 Pro'nun, kısa süre önce Çin'de tanıtılan Redmi K90 Pro Max ve Redmi K90 modellerinin yeniden markalanmış (rebrand) versiyonları olması bekleniyor. Her iki cihazın da Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı söyleniyor.. Serinin tepe modeli Poco F8 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle gelecek.

F8 Pro ise bir önceki nesil Snapdragon 8 Elite platformunu kullanacak. Her iki modelin de 6.59 inç 2K OLED ekran, 7.500 mAh pil, 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Redmi'nin daha önce paylaştığı tasarım görsellerine göre Poco F8 Ultra, arka bölümünde dikdörtgen formda ve Bose imzalı ses sistemini vurgulayan büyük bir kamera adasına sahip olacak.

Bekleyenleri üzebilir: Xiaomi 17 Ultra'nın tasarımı paylaşıldı 3 gün önce eklendi

Ayrıca Pro Max modelinde (dolayısıyla F8 Ultra'da) periskop telefoto lens kullanıldığı görülüyor. POCO F8 ve Xiaomi 17 modellerinin yıl bitmeden küresel pazar için tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Poco F8 Ultra ve F8 Pro resmiyet kazandı: Yakında geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: