    Poco F8 Ultra ve F8 Pro resmiyet kazandı: Yakında geliyor

    Poco F8 Ultra, F8 Pro, Xiaomi 17 ve Redmi Note 15 (4G) modelleri Singapur'un IMDA sertifikasyon platformunda listelendi. Yeni lise, küresel lansmanın yaklaştığını doğruluyor.

    Poco F8 Ultra ve F8 Pro resmiyet kazandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markası POCO, yeni alt amiral gemisi telefonları F8 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Tayland'ın NBTC veri tabanında görünen Poco F8 Ultra ve F8 Pro, şimdi de Singapur IMDA sertifikasyon platformunda onay aldı. Ayrıca yeni listede Xiaomi 17 modeli listelendi.

    Poco F8 Ultra ve F8 Pro doğrulandı

    IMDA belgelerinde F8 Ultra, model numarası 25102PCBEG, F8 Pro ise 2510DPC44G olarak listeleniyor. Aynı veri tabanında ayrıca Xiaomi 17'nin global versiyonu (25113PN0EG) ve Redmi Note 15 (4G) (2510DRA23E) de yer alıyor. Böylece listelenen tüm modellerin küresel pazar hazırlıkları hız kazanmış durumda.

    Poco F8 Ultra ve F8 Pro resmiyet kazandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Poco F8 Ultra ve F8 Pro'nun, kısa süre önce Çin'de tanıtılan Redmi K90 Pro Max ve Redmi K90 modellerinin yeniden markalanmış (rebrand) versiyonları olması bekleniyor. Her iki cihazın da Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı söyleniyor.. Serinin tepe modeli Poco F8 Ultra, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle gelecek.

    F8 Pro ise bir önceki nesil Snapdragon 8 Elite platformunu kullanacak. Her iki modelin de 6.59 inç 2K OLED ekran, 7.500 mAh pil, 100W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Redmi'nin daha önce paylaştığı tasarım görsellerine göre Poco F8 Ultra, arka bölümünde dikdörtgen formda ve Bose imzalı ses sistemini vurgulayan büyük bir kamera adasına sahip olacak.

    Ayrıca Pro Max modelinde (dolayısıyla F8 Ultra'da) periskop telefoto lens kullanıldığı görülüyor. POCO F8 ve Xiaomi 17 modellerinin yıl bitmeden küresel pazar için tanıtılması bekleniyor. 

