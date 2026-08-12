Poco F9 Ultra ve F9 Pro yakında geliyor: Pil kapasiteleri belli oldu

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Tam Boyutta Gör Poco'nun yeni nesil F9 serisiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Poco F9 Ultra ve F9 Pro'nun son haftalarda Singapur ve Endonezya'daki sertifikasyon platformlarında görülmesinin ardından, iki modelin batarya kapasiteleri ve şarj özellikleri de sızdırıldı.

Redmi modelinden daha küçük

Güvenilir kaynaklardan Kacper Skrzypek, HyperOS kodlarını inceleyerek Poco F9 Ultra'nın 8.050 mAh, F9 Pro'nun ise 6.330 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağını doğruladı.Bu değerler, telefonların Çin'de tanıtılan ve yeniden markalanmış versiyonları olması beklenen Redmi modellerinden önemli ölçüde farklı.

Bu noktada, Redmi K100 Pro Max 9.070 mAh, K100 Pro ise 8.580 mAh kapasiteli batarya taşıyor. Buna karşın Poco modellerinin şarj tarafında Redmi modelleriyle aynı kalması bekleniyor. Her iki cihaz da 100W hızlı şarj desteği sunacak.

Poco F9 Ultra ve F9 Pro'nun beklenen özellikleri

Poco F9 Ultra'nın 6,9 inç AMOLED, F9 Pro'nun ise 6,59 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Her iki modelde de 1.5K çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunulacak. Telefonların işlemci tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-Series kullanması beklenirken, cihazların 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.1 depolama seçenekleri sunacağı paylaşıldı.

Her iki modelin ön tarafında 32 megapiksel selfie kamerası bulunması bekleniyor. Ana kamera tarafında ise 200 megapiksellik Samsung HP5 sensör öne çıkıyor. Poco F9 Ultra'nın kamera sisteminde buna ek olarak 50 megapiksel ultra geniş açı ve 5x optik yakınlaştırma sunan 50 megapiksel periskop telefoto kameranın yer alacak.

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F9 Pro'da ise 8 megapiksel ultra geniş açı kamera ve 2,5x optik yakınlaştırmalı 50 megapiksel periskop telefoto sensör bulunması bekleniyor. Poco F9 Ultra ve F9 Pro'nun önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenirken, şirketin iki modelin küresel çıkış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

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Poco F9 Ultra ve F9 Pro yakında geliyor: Pil kapasiteleri sızdı!

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