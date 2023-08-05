Poco M6 Pro 5G tanıtıldı: 6.79 inç ekran, 5G desteği, 50 MP kamera, 5.000 mAh pil

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün Hindistan'da yeni bir 5G destekli ekonomik akıllı telefon tanıttı. Poco M6 Pro 5G isimli modelden bahsediyoruz. Cihaz FHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.79 inç LCD ekran taşıyor.

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Akıllı telefon Snapdragon 4 Gen 2 işlemciyle donatıldı. Buna 6 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 128 GB'a kadar dahili depolama alanı eşlik ediyor. Yeterli gelmediği taktirde cihazın hafızasını microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletmek mümkün.

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Poco M6 Pro 5G'nin arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan LED flaşlı çift kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik bir kamera mevcut.

MIUI 14 ve 5.000 mAh pil

Akıllı telefonun gövdesi 168.6 × 76.28 × 8.17 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 199 gram. IP53 sertifikası sayesinde toza ve sıvı sıçramasına karşı koruma sağlıyor. Diğer özelliklerini yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, kızılötesi sensör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve USB Type-C olarak sıralayabiliriz.

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POCO M6 Pro 5G kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkıyor. Çinli marka cihazda 18W şarj destekli 5.000 mAh bataryaya yer vermiş. Akıllı telefon yeşil ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor ve 9 Ağustos itibarıyla Hindistan'da satışa çıkacak.

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POCO M6 Pro 5G Özellikleri:

Ekran: 6.79 inç, LCD, FHD+, 90 Hz

6.79 inç, LCD, FHD+, 90 Hz İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2

Snapdragon 4 Gen 2 RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama: 64/128 GB

64/128 GB Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (derinlik)

50 MP (ana), 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 5.000 mAh (18W hızlı şarj)

5.000 mAh (18W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)

Android 13 (MIUI 14) Boyutlar: 168.6 × 76.28 × 8.17 mm

168.6 × 76.28 × 8.17 mm Ağırlık: 199 gram

POCO M6 Pro 5G Fiyatı:

4 GB + 64 GB - 120 dolar

6 GB + 128 GB - 145 dolar

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Poco M6 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı