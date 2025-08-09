Poco M7 Plus, 6,9 inç ekranı ve 7.000 mAh dev bataryasıyla yakında geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Poco, 13 Ağustos'ta Hindistan'da Poco M7 Plus'ı tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket lansman öncesinde telefonun detaylarını ortaya çıkarmaya başladı.

Poco M7 Plus neler sunacak?

Buna göre Poco M7 Plus, 144 Hz yenileme hızını destekleyen büyük bir 6,9 inç LCD ekrana sahip olacak. Göz koruması için TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan ekran, düşük mavi ışık emisyonu, titreşimsiz çalışma ve sirkadiyen uyumluluğu gibi özellikleri barındırıyor. Poco M7 Plus, büyük ekranının yanında 7.000 mAh kapasiteli batarya ile pil ömrü konusunda da iddialı olacak. Telefonun ayrıca ters şarj desteğine sahip olacağı da açıklandı.

Tam Boyutta Gör Telefonun arka paneli, kenarlarında kırmızı ve mavi çizgiler bulunan, ızgara benzeri, ayırt edici bir tasarıma sahip olacak. Arka kamera modülünde çift kamera kurulumu yer alıyor gibi görünüyor. Cihazın Hindistan'da, lansman fırsatlarıyla beraber 15.000 Rupi'nin (yaklaşık 170 dolar) altında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

Google Pixel 10 Pro Fold'un videosu sızdı: İşte tasarımı 7 sa. önce eklendi

Poco M7 Plus'ın, yakın zamanda Malezya'da piyasaya sürülen Redmi 15 5G'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği tahmin ediliyor. Eğer bu doğruysa telefon, Snapdragon 6s Gen 3 yonga setine, 50 megapiksel ve 2 megapiksel sensörlerden oluşan çift arka kamera kurulumuna, 8 megapiksel ön kameraya ve 33W hızlı şarj desteğine sahip olabilir.

