Poco M7 Plus, 6,9 inç ekranı ve 7.000 mAh dev bataryasıyla yakında geliyor

Poco M7 Plus neler sunacak?
Buna göre Poco M7 Plus, 144 Hz yenileme hızını destekleyen büyük bir 6,9 inç LCD ekrana sahip olacak. Göz koruması için TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan ekran, düşük mavi ışık emisyonu, titreşimsiz çalışma ve sirkadiyen uyumluluğu gibi özellikleri barındırıyor. Poco M7 Plus, büyük ekranının yanında 7.000 mAh kapasiteli batarya ile pil ömrü konusunda da iddialı olacak. Telefonun ayrıca ters şarj desteğine sahip olacağı da açıklandı.
Poco M7 Plus'ın, yakın zamanda Malezya'da piyasaya sürülen Redmi 15 5G'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği tahmin ediliyor. Eğer bu doğruysa telefon, Snapdragon 6s Gen 3 yonga setine, 50 megapiksel ve 2 megapiksel sensörlerden oluşan çift arka kamera kurulumuna, 8 megapiksel ön kameraya ve 33W hızlı şarj desteğine sahip olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
