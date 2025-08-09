Giriş
    Poco M7 Plus, 6,9 inç ekranı ve 7.000 mAh dev bataryasıyla yakında geliyor

    Poco, giriş seviyesi yeni modeli Poco M7 Plus'ı tanıtmaya hazırlanıyor. 6,9 inçlik büyük ekrana ve 7.000 mAh kapasiteli dev bataryaya sahip olacak olan telefon neler sunacak?

    Poco M7 Plus yakında geliyor: İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Poco, 13 Ağustos'ta Hindistan'da Poco M7 Plus'ı tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket lansman öncesinde telefonun detaylarını ortaya çıkarmaya başladı.

    Poco M7 Plus neler sunacak?

    Buna göre Poco M7 Plus, 144 Hz yenileme hızını destekleyen büyük bir 6,9 inç LCD ekrana sahip olacak. Göz koruması için TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan ekran, düşük mavi ışık emisyonu, titreşimsiz çalışma ve sirkadiyen uyumluluğu gibi özellikleri barındırıyor. Poco M7 Plus, büyük ekranının yanında 7.000 mAh kapasiteli batarya ile pil ömrü konusunda da iddialı olacak. Telefonun ayrıca ters şarj desteğine sahip olacağı da açıklandı.

    Poco M7 Plus yakında geliyor: İşte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Telefonun arka paneli, kenarlarında kırmızı ve mavi çizgiler bulunan, ızgara benzeri, ayırt edici bir tasarıma sahip olacak. Arka kamera modülünde çift kamera kurulumu yer alıyor gibi görünüyor. Cihazın Hindistan'da, lansman fırsatlarıyla beraber 15.000 Rupi'nin (yaklaşık 170 dolar) altında bir fiyata sahip olması bekleniyor.

    Poco M7 Plus'ın, yakın zamanda Malezya'da piyasaya sürülen Redmi 15 5G'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği tahmin ediliyor. Eğer bu doğruysa telefon, Snapdragon 6s Gen 3 yonga setine, 50 megapiksel ve 2 megapiksel sensörlerden oluşan çift arka kamera kurulumuna, 8 megapiksel ön kameraya ve 33W hızlı şarj desteğine sahip olabilir. 

